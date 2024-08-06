зірковий факап-стендап

Баляндраси

Японські клинки, бокс та багато кардіо: 52-річна Гарнер вразила тренуванням для ролі в "Дедпулі 3"

Тетяна Сухачова 6 серпня, 17:00

52-річна американська актриса Дженніфер Гарнер повернулася до ролі супергеройки Електри у новому фільмі про Дедпула та Росомаху.

Задля камео зірка, яка ще у 2005-му зіграла в однойменній стрічці про небезпечну найману вбивцю, знову взялася за саї (зброя, якою володіє Електра), згадала бойові мистецтва та повернулася до регулярних тренувань.

Відео своїх воркаутів Гарнер виклала до Instagram.

"Щоб ця недосяжна мрія стала реальністю, моя подруга (тренер - ред.) подвоїла наші заняття. Раз на день загального заняття, плюс кожного дня домашні воркаути. Тричі на тиждень бокс і дуже-дуже багато кардіо. У нас було супергеройське літо… І ми багато сміялися над болячками наших старих тіл", – жартівливо написала вона.

Гарнер у спортзалі

Щоденні заняття в спортзалі та домашні тренування стали невід'ємною частиною підготовки до ролі

скрін з відео
Актриса Гарнер готується до ролі Електри

Актриса займається і з вагою, і з фітнес-обладнанням

скрін з відео
Гарнер на боксі

"Бокс 3 рази на тиждень"

скрін з відео
Дженніфер Гарнер на тренуванні


скрін з відео
Дженніфер Гарнер на пробіжці


скрін з відео
Дженніфер Гарнер у полі

У хід пішли навіть гарбузи :)

скрін з відео
Дженніфер Гарнер на тренуванні з саї
У Гарнер в руках – саї. Клинки, які є частиною багатьох східних бойових мистецтв та головною зброєю Електри
скрін з відео
Дженніфер Гарнер в образі Електри

Це вже атриса в образі Електри перед зйомками

скрін з відео

Нагадаємо, на прем’єру фільму дружина виконавця головної ролі Раяна Рейнольдса Блейк Лайвлі прийшла у вбранні в стилі Дедпула.

Читайте також:

А "Бенніфер" запросять? Гарнер таємно заручилася і готується до весілля - ЗМІ

"Не здавайся": 52-річна Гарнер насмішила мережу спробою повторити йога-трюк на гнучкість. Відео

Мами зрозуміють: Гарнер розплакалася на випускному їхньої з Аффлеком доньки. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів