Японські клинки, бокс та багато кардіо: 52-річна Гарнер вразила тренуванням для ролі в "Дедпулі 3"

52-річна американська актриса Дженніфер Гарнер повернулася до ролі супергеройки Електри у новому фільмі про Дедпула та Росомаху.

Задля камео зірка, яка ще у 2005-му зіграла в однойменній стрічці про небезпечну найману вбивцю, знову взялася за саї (зброя, якою володіє Електра), згадала бойові мистецтва та повернулася до регулярних тренувань.

Відео своїх воркаутів Гарнер виклала до Instagram.

"Щоб ця недосяжна мрія стала реальністю, моя подруга (тренер - ред.) подвоїла наші заняття. Раз на день загального заняття, плюс кожного дня домашні воркаути. Тричі на тиждень бокс і дуже-дуже багато кардіо. У нас було супергеройське літо… І ми багато сміялися над болячками наших старих тіл", – жартівливо написала вона.

Щоденні заняття в спортзалі та домашні тренування стали невід'ємною частиною підготовки до ролі скрін з відео

Актриса займається і з вагою, і з фітнес-обладнанням скрін з відео

"Бокс 3 рази на тиждень" скрін з відео



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У хід пішли навіть гарбузи :) скрін з відео

У Гарнер в руках – саї. Клинки, які є частиною багатьох східних бойових мистецтв та головною зброєю Електри скрін з відео

Це вже атриса в образі Електри перед зйомками скрін з відео

Нагадаємо, на прем’єру фільму дружина виконавця головної ролі Раяна Рейнольдса Блейк Лайвлі прийшла у вбранні в стилі Дедпула.