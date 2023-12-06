Аффлек в оксамиті зацілував на хіднику Лопес із ледь прикритими металом грудьми. ФОТО

Тетяна Сухачова 6 грудня 2023, 14:30

Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек потішили прихильників черговою появою на парадному хіднику. Актор та співачка відвідали ELLE Women in Hollywood Awards, що днями відбулася у Лос-Анджелесі.

Для виходу Джей Ло обрала (як завжди) ефектний образ. Артистка вбралася в сукню від бренду Grace Ling, яка складається з металевої нагрудної частини із синім відблиском й тугої максіспідниці. Аффлек же вирішив обрати оксамитовий костюм із краваткою.

Ефектна Джен і стильний Бен

Ефектна Джен і стильний Бен

фото Getty Images

Парочка, чиї появи на світських івентах інколи породжують чутки про напружені стосунки та конфлікти, весело позувала фотографам та ніжилася на камеру.


Містер та місіс Аффлек не цураються проявляти почуття на камеру

Містер та місіс Аффлек не цураються проявляти почуття на камеру

фото Getty Images

Нагадаємо, раніше Лопес хизувалася фігурою в нюдовому вбранні з мереживом, крізь яке посвітила спіднім.

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