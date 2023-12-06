Аффлек в оксамиті зацілував на хіднику Лопес із ледь прикритими металом грудьми. ФОТО
Зіркове подружжя Дженніфер Лопес та Бен Аффлек потішили прихильників черговою появою на парадному хіднику. Актор та співачка відвідали ELLE Women in Hollywood Awards, що днями відбулася у Лос-Анджелесі.
Для виходу Джей Ло обрала (як завжди) ефектний образ. Артистка вбралася в сукню від бренду Grace Ling, яка складається з металевої нагрудної частини із синім відблиском й тугої максіспідниці. Аффлек же вирішив обрати оксамитовий костюм із краваткою.
Парочка, чиї появи на світських івентах інколи породжують чутки про напружені стосунки та конфлікти, весело позувала фотографам та ніжилася на камеру.
Нагадаємо, раніше Лопес хизувалася фігурою в нюдовому вбранні з мереживом, крізь яке посвітила спіднім.
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