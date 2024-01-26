Головне жувати з закритим ротом: Джессіка Біл зізналася, що любить їсти і митися під душем одночасно

Американська акторка Джессіка Біл зробила несподіване зізнання: виявляється, вона має звичку їсти, поки стоїть під душем.

Своїм прикладом багатозадачності дружина Джастіна Тімберлейка поділилася в TikTok.

"Люди, це дуже просто. Ви теж можете так робити. Мені це приносить глибоке задоволення", - заявила зірка "Кенді".

Джессіка їсть під душем і всім рекомендує

У душовій Біл є поличка, куди вона може ставити філіжанку з кавою, контейнер із йогуртом тощо.

"Лише одна проблемка, коли ти жуєш, то маєш тримати рот закритим, бо мені, коли стаю під воду, поки жую, з якоїсь причини хочеться відкрити рот на якийсь час, а потім виплюнути воду", - зізналася Джессіка.

Акторка припустила, що це йде з дитинства, адже діти (принаймні, їхні з Джастіном) завжди, коли купаються, набирають воду в рот і плюються в маму.

Думки коментаторів розділилися. Хтось вважає неприпустимим їсти під час миття, для когось є прийнятним хіба що порелаксувати з келишком, приймаючи ванну. Але деякі підписники, зокрема мами, цілком на боці Біл.

"У мене четверо дітей, вони їдять мою їжу, я на 100% підтримую це, бо це єдине місце для приватності", - пишуть Джессіці.

"Гадаю, це називається заховатися від сім'ї", - зазначають коментатори.

"Не засуджую вас, це єдине місце, де я можу спокійно поїсти", - підтримують акторку.

Як відомо, в Джессіки та Джастіна двоє хлопців: 8-річний Сайлес та 3-річний Фінеас.

Чоловік Джессіки Біл нещодавно опинився в центрі скандалу, коли його колишня, співачка Брітні Спірз розповіла, що артист підштовхнув її до аборту

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