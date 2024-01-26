Головне жувати з закритим ротом: Джессіка Біл зізналася, що любить їсти і митися під душем одночасно
Американська акторка Джессіка Біл зробила несподіване зізнання: виявляється, вона має звичку їсти, поки стоїть під душем.
Своїм прикладом багатозадачності дружина Джастіна Тімберлейка поділилася в TikTok.
"Люди, це дуже просто. Ви теж можете так робити. Мені це приносить глибоке задоволення", - заявила зірка "Кенді".
У душовій Біл є поличка, куди вона може ставити філіжанку з кавою, контейнер із йогуртом тощо.
"Лише одна проблемка, коли ти жуєш, то маєш тримати рот закритим, бо мені, коли стаю під воду, поки жую, з якоїсь причини хочеться відкрити рот на якийсь час, а потім виплюнути воду", - зізналася Джессіка.
Акторка припустила, що це йде з дитинства, адже діти (принаймні, їхні з Джастіном) завжди, коли купаються, набирають воду в рот і плюються в маму.
Думки коментаторів розділилися. Хтось вважає неприпустимим їсти під час миття, для когось є прийнятним хіба що порелаксувати з келишком, приймаючи ванну. Але деякі підписники, зокрема мами, цілком на боці Біл.
"У мене четверо дітей, вони їдять мою їжу, я на 100% підтримую це, бо це єдине місце для приватності", - пишуть Джессіці.
"Гадаю, це називається заховатися від сім'ї", - зазначають коментатори.
"Не засуджую вас, це єдине місце, де я можу спокійно поїсти", - підтримують акторку.
Як відомо, в Джессіки та Джастіна двоє хлопців: 8-річний Сайлес та 3-річний Фінеас.
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