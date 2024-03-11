"Голий" Джон Сіна, "втомлений" Аль Пачіно, жарт про прямокутний пеніс та падіння на хіднику: цікавинки з церемонії "Оскар"
96-та церемонія вручення премії "Оскар" що відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 11-те березня, стала першою переможною для України: стрічка режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала нагороду в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
Ошатні (і не дуже) вбрання зірок, епічне падіння, невдалі жарти та "ню" на сцені - ми зібрали найяскравіші моменти, якими ще кінофанам запам'ятається цьогорічний івент.
Зірка реслінгу Джон Сіна вийшов оголошувати переможця у категорії "Найкращий дизайн костюмів" без костюму, прикривши причинне місце табличкою та, цілком очікувано, ставши інтернет-мемом.
"Гетеросексуальні жінки та чоловіки-геї: "Господи Боже, ви бачили тіло Джона Сіни!?" Лесбійки: "Це що, нові біркенштоки!?", - жартують у мережі.
Власне, насправді
на жаль Джон не був голим. На залаштункових фотографіях видно, що на реслерові все ж були труси тілесного кольору.
До речі, "найгарнішим хлопчиком" цьогорічного "Оскара" в мережі називають не Сіну, а песика Мессі, який зіграв у стрічці "Анатомія падіння". Кудлань на церемонії поводився чемно і навіть "аплодував".
Що до падінь, то тут халепа спіткала актрису Лізу Коші. Схоже, дівчину підвели її височезні підбори.Якби існувала номінація "Найстисліше оголошення переможця", то статуетку за неї цьогоріч здобув би Аль Пачіно. 83-річний актор не став заморочуватися і перелічувати всіх номінантів, а одразу перейшов до справи та оголосив, що найкращим фільмом став "Опенгеймер".
"Оскар: "Ви маєте спершу прочитати назви номінантів, а потім те, що на картці". Аль Пачіно: "Мені насрати", - жартують у мережі.
"Він уже на 40 таких церемоніях побував. Він втомився", - виправдовують Пачіно.
Іще в соцмережах кепкують із Біллі Айліш. Співаччин лук декому нагадав вбрання героїнь реалітішоу "Суперняня".
А от кому би цьогоріч глядачі точно не дали "Оскар" за дотепність, так це ведучому Джиммі Кіммелу. Як пише BuzzFeed, слухати його промову, в якій він проїхався по Робертові Дауні-молодшому, було "більш ніж некомфортно".
Ніби не знаючи, що Роберт має тяжку історію подолання наркозалежності, причому з забороненими речовинами актора в віці 6 років "познайомив" його рідний батько, Джиммі зі сцени погуморив на тему наркотиків, висміявши те, як Дауні-молодший торкнувся до свого носа.
"Гляньте на цього хлопця, він такий красивий, такий талановитий. Він здобув усі можливі винагороди. Це промова у тебе в кишені чи в тебе просто дуже прямокутний пеніс?", - поцікавився веселун Джиммі в Роберта.
Наскільки зацінив такий гумор Дауні-молодший, можна зрозуміти з виразів його обличчя.
Нагадаємо, декілька років тому комік Кріс Рок на сцені "Оскару" за свій жарт про Джаду Пінкетт-Сміт отримав просто на сцені ляща від її чоловіка Вілла.