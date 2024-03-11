"Голий" Джон Сіна, "втомлений" Аль Пачіно, жарт про прямокутний пеніс та падіння на хіднику: цікавинки з церемонії "Оскар"

96-та церемонія вручення премії "Оскар" що відбулася у Лос-Анджелесі в ніч на 11-те березня, стала першою переможною для України: стрічка режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала нагороду в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Ошатні (і не дуже) вбрання зірок, епічне падіння, невдалі жарти та "ню" на сцені - ми зібрали найяскравіші моменти, якими ще кінофанам запам'ятається цьогорічний івент.

Зірка реслінгу Джон Сіна вийшов оголошувати переможця у категорії "Найкращий дизайн костюмів" без костюму, прикривши причинне місце табличкою та, цілком очікувано, ставши інтернет-мемом.

46-річний Джон Сіна епатував залу своїм луком. Точніше, його відсутністю Фото Getty Images

"Гетеросексуальні жінки та чоловіки-геї: "Господи Боже, ви бачили тіло Джона Сіни!?" Лесбійки: "Це що, нові біркенштоки!?", - жартують у мережі.

Straight women and gay men: Jesus Christ did you see John Cena’s body!?



Lesbians: Are those the new Birkenstocks!? pic.twitter.com/bN5vzmkERu — Dana Goldberg (@DGComedy) March 11, 2024

Власне, насправді на жаль Джон не був голим. На залаштункових фотографіях видно, що на реслерові все ж були труси тілесного кольору.

Дітей можна було не прибирати від екранів Фото Getty Images

До речі, "найгарнішим хлопчиком" цьогорічного "Оскара" в мережі називають не Сіну, а песика Мессі, який зіграв у стрічці "Анатомія падіння". Кудлань на церемонії поводився чемно і навіть "аплодував".

NO WAY MESSI CLAPPING AT THE OSCARS 😭 pic.twitter.com/3kCAjy5fkV — Rina (@bbblanchett) March 11, 2024

Що до падінь, то тут халепа спіткала актрису Лізу Коші. Схоже, дівчину підвели її височезні підбори.

anatomy of a fall https://t.co/b2sSBpGJuK — mia 🍉 (@arrivalleneuve) March 10, 2024

Якби існувала номінація "Найстисліше оголошення переможця", то статуетку за неї цьогоріч здобув би Аль Пачіно. 83-річний актор не став заморочуватися і перелічувати всіх номінантів, а одразу перейшов до справи та оголосив, що найкращим фільмом став "Опенгеймер".

Straight and to the point. Wish the whole show was like this lol pic.twitter.com/1wL057VgqP #alpacino #Oscars — Austin Rasmussen (@RASMOOSE2020) March 11, 2024

"Оскар: "Ви маєте спершу прочитати назви номінантів, а потім те, що на картці". Аль Пачіно: "Мені насрати", - жартують у мережі.

"Він уже на 40 таких церемоніях побував. Він втомився", - виправдовують Пачіно.

#Oscars : You gotta read the nominees first and then the card.



AL PACINO : pic.twitter.com/GIXbKWgL85 — The Nostalgia Queen (@Snow_Blacck) March 11, 2024

Іще в соцмережах кепкують із Біллі Айліш. Співаччин лук декому нагадав вбрання героїнь реалітішоу "Суперняня".

А от кому би цьогоріч глядачі точно не дали "Оскар" за дотепність, так це ведучому Джиммі Кіммелу. Як пише BuzzFeed, слухати його промову, в якій він проїхався по Робертові Дауні-молодшому, було "більш ніж некомфортно".

Ніби не знаючи, що Роберт має тяжку історію подолання наркозалежності, причому з забороненими речовинами актора в віці 6 років "познайомив" його рідний батько, Джиммі зі сцени погуморив на тему наркотиків, висміявши те, як Дауні-молодший торкнувся до свого носа.

"Гляньте на цього хлопця, він такий красивий, такий талановитий. Він здобув усі можливі винагороди. Це промова у тебе в кишені чи в тебе просто дуже прямокутний пеніс?", - поцікавився веселун Джиммі в Роберта.

Наскільки зацінив такий гумор Дауні-молодший, можна зрозуміти з виразів його обличчя.

Нагадаємо, декілька років тому комік Кріс Рок на сцені "Оскару" за свій жарт про Джаду Пінкетт-Сміт отримав просто на сцені ляща від її чоловіка Вілла.