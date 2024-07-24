Наречена Роналду в обтислому максі засвітила спіднє на тлі пальм. Фото

Тетяна Сухачова 24 липня, 16:15

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес полюбляє демонструвати свої соковиті форми у розкішних вбраннях.

Вкторе одним з таких, стильних і водночас сексуальних образів, вона похизувалася у своєму Instagram. Для серії фото наресена футболіста знялася у довгій обтислій сукні, крізь яку посвітила спіднім.

Наречена Кріштіану Роналду
Нині наречена футболіста знаходиться у Португалії, про що свідчить геолокація у дописі
фото з Instagram
Кохана Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес

Родрігес не проґавила можливості посвітити спіднім

фото з Instagram

Джорджина Родрігес у Португалії
фото з Instagram

До речі, звабливі форми красуні не всім до вподоби. Одного разу іранське ЗМІ опублікувало сімейне фото Кріштіану, але зменшило сідниці Джорджини.

Нагадаємо, раніше Родрігес показала відпочинок із коханим на морі.

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джорджина родрігес
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