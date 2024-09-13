Сукні принцес розтяжці не завада: наречена Роналду показала яскраве тренування з трьома доньками. Відео
Блогерка Джорджина Родрігес, яка любить добре попоїсти, але й не лінується гарувати в спортзалі, прищеплює любов до фітнесу і їхнім із футболістом Кріштіану Роналду дітям.
30-річна красуня влаштувала стретч-тренування з доньками: 7-річною Евою, 6-річною Аланою і 2-річною Беллою.
Cтарші дівчатка в якості фітнес-луків обрали сукні принцес, але це їм, схоже, не надто заважало. Маленька Белла - в образі феї Дінь-Дінь із "Пітера Пена" спостерігала за мамою і сестрами та просто пурхала поруч.
Джорджина поділилася власним досягненням: їй (за допомогою Алани) вдалося повернути собі шпагат.
Нагадаємо, Кріштіану інколи теж тренується (ну, принаймні, намагається) з малечею. А от із найстаршим нащадком, 14-річним Кріштіану-молодшим вони уже серйозно тягають разом залізо.
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