Роналду замилував мережу тренуванням зі своїми малюками. ВІДЕО
Вівторок, 14 квітня 2020, 09:26
Португальський футболіст Крістіано Роналду закликав бути активними на карантині.
І щоб мотивувати підписників, спортсмен показав, як качає прес разом зі своїми малюками – молодшим сином Матео і найменшою донечкою Аланою.
"Дітки, дозвольте таткові робити свою справу", - підписав футболіст мімімі-відео.
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Kids, let the Dad do his work 🤷🏻♂️❤️😝 #stayhome #stayactive
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