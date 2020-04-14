Роналду замилував мережу тренуванням зі своїми малюками. ВІДЕО

Португальський футболіст Крістіано Роналду закликав бути активними на карантині.

І щоб мотивувати підписників, спортсмен показав, як качає прес разом зі своїми малюками – молодшим сином Матео і найменшою донечкою Аланою.

"Дітки, дозвольте таткові робити свою справу", - підписав футболіст мімімі-відео.

Роналду з мамою своєї молодшої дочки, Джорджиною Родрігес та з двійнятами Матео і Евою і старшим сином Кріштіанінью

Як відомо, двійню Роналду народила сурогатна мати. Влітку їм виповниться 3 роки

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