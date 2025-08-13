64-річна Джуліанна Мур без мейкапу та в купальнику показалася на щирому серпневому фото

Американська акторка Джуліанна Мур показала, як вона тішиться останнім місяцем літа, поділившись у Instagram добіркою фото.

Одне з них - зірчине селфі, на якому вона, вбрана в чорний топ від купальника, всміхається у камеру.

"Серпень", - коротко підписала 64-річна Джуліанна.

Джуліанна поділилася своїм гарним літнім настроєм із підписниками

Акторка часто ділиться з Insta-аудиторією моментами зі свого повсякденного життя

Нагадаємо, в Мур та її чоловіка Барта Фрейндліха є двоє дітей: син Калеб та дочка Лів. Торік юнак заручився зі своєю коханою Кібрією, що дуже потішило майбутню зіркову свекруху.