64-річна Джуліанна Мур без мейкапу та в купальнику показалася на щирому серпневому фото

Марія Ткаченко - 13 серпня, 10:50
Джуліанна Мур
Фото з Instagram Мур

Американська акторка Джуліанна Мур показала, як вона тішиться останнім місяцем літа, поділившись у Instagram добіркою фото.

Одне з них - зірчине селфі, на якому вона, вбрана в чорний топ від купальника, всміхається у камеру.

"Серпень", - коротко підписала 64-річна Джуліанна.


Джуліанна Мур без мейкапу

Джуліанна поділилася своїм гарним літнім настроєм із підписниками

Актриса Джуліанна Мур

Акторка часто ділиться з Insta-аудиторією моментами зі свого повсякденного життя

Нагадаємо, в Мур та її чоловіка Барта Фрейндліха є двоє дітей: син Калеб та дочка Лів. Торік юнак заручився зі своєю коханою Кібрією, що дуже потішило майбутню зіркову свекруху.

