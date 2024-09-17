"Знайшли біля дороги": Хіменес-Браво зворушив поповненням своєї собачої зграї. Відео
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво оголосив про поповнення в своїй родині: тепер він - щасливий власник чотирьох собак, а ще замислюється про п'яту.
Нового улюбленця, якого звати Бубік, 52-річний Ектор представив у Instagram. Він поділився тяжкою історією цуценяти, яка, на шастя, тепер завершилася хеппі-ендом.
Появі Бубіка передували сумні події: 5-річна собачка Хіменеса-Браво породи грифон, яку звати Лупіта, вперше народила цуценят, але вижило з них лише одненьке, та й то дивом.
"Я не міг дивитися на те, як Лупіта сумує за своїми дітками. Вона заслуговувала на ще одну дитинку, щоб знову відчути радість материнства. І ось, зовсім випадково, я дізнався про Бубіка — маленького цуценя, яке дивом врятували з траси Київ — Одеса. Його знайшли біля дороги, зовсім крихітного і беззахисного", - розповів Ектор.
Братики та сестрички Бубіка загинули внаслідок спеки, але йому пощастило вчасно потрапити до зооволонтерів.
"Ця історія торкнулася мене до глибини душі. Я не міг залишити його на самоті. Тому, 10 вересня забрав його до себе. Тепер у Лупіти є не тільки дочка Фіона, але й синочок — маленький Бубік. Йому близько півтора місяця, і це ніжне та любляче створіння вже стало невід’ємною частиною нашої родини", - поділився зірка.
Отже, Бубік тепер удома, де, не сумнівається Ектор, він матиме дуже багато любові. Малюк приєднався до "старожилів"-грифонів: Клопіка, Лупіти і Лупітиної доньки Фіони.
Як відомо, Хіменес-Браво залюбки показує публіці своїх кошлатих "діток", але що стосується свого любовного життя, то тут він дуже потайний. Свою даму серця він показує хіба що в півоберта.
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