"Песики - на першому місці": Заріцька розказала про дозвілля з коханим і як він її змінює

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, заручена з музикантом Павлом Тараненком, розказала, як вони з ним позитивно впливають одне на одного та як полюбляють проводити час.

Найбільшу радість парі приносять пухнасті "діти".

"У нас є собаки. А це ж наче діти! Тож ми дуже багато уваги приділяємо їм. Песики - на першому місці у списку того, що дарує нам радість. Обожнюємо проводити час разом на вулиці!", - розповіла 31-річна Саша за лаштунками розважального проекту Нового каналу "єПитання".

Реклама:

"Колись я намагалася привчити Пашу до малювання, але не пішло. Він щось намалював, я сказала: "Ну, Паш, це не дуже". Після цього він більше не малює (сміється). Також ми, як і всі пари, дивимося вдвох багато контенту – шоу, фільми, серіали. Завжди разом готуємо", - поділилася вона.

Зі слів Заріцької, вони з нареченим дуже добре доповнюють одне одного.

"Паша - це та людина, яка не витрачає багато часу на соцмережі, не розпорошується на непотрібні справи. Він вміє добре розподіляти час, і я в нього цього вчуся. Також важливе наше спільне - це музика. Паша сам робить аранжування, створює щось круте й професійне. Я намагаюся бути поруч. Завжди мріяла самостійно робити демо-записи. Це корисна навичка для артиста. Але щось ніяк не доходили руки. А тепер із задоволенням вчусь цього в коханого", - зазначила артистка.

Артистка відбила в коханого бажання малювати

"Та й узагалі в будь-яких стосунках завжди намагаєшся бути самовідданою, не егоїстичною, думати про кохану людину, як про себе. У нас це, звісно, теж є. А ще мій Паша за знаком зодіаку Терези. Йому вдається робити мене більш виваженою та менш імпульсивною. А я його вчу емоційності та відкритості. І разом ми ніби збалансовуємо та доповнюємо одне одного", - додала Заріцька.

Нагадаємо, співачка якось розказувала, яку суму вони з Павлом планують витратити на своє весілля, котре зіграють після перемоги.