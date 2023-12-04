Світоліна показалася на відпочинку з батьками у Монако. ФОТО

Тетяна Сухачова 4 грудня 2023, 15:30

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала у своєму Instagram кілька світлин з мамою Оленою й татом Михайлом.

Родина сфотографувалась на мальовничому тлі узбережжя Монако.

"Родинний час", – написала Еліна.

Еліна показала спільне фото батьків

Еліна показала спільне фото батьків

фото з Instagram Еліна Світоліної

Світоліна з татом і песиком

Світоліна з татом і песиком

фото з Instagram Еліна Світоліної
Еліна також попозувала на тлі моря

Еліна також попозувала на тлі моря

фото з Instagram Еліна Світоліної

Як відомо, Еліна у жовтні 2022-го вперше стала мамою. В неї та її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса народилася донечка Скаї.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна приїздила до України. Зокрема, вона відвідала бабусю, яка живе в Одесі, а також завітала у Харків.

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