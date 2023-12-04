Світоліна показалася на відпочинку з батьками у Монако. ФОТО
Перша ракетка України Еліна Світоліна показала у своєму Instagram кілька світлин з мамою Оленою й татом Михайлом.
Родина сфотографувалась на мальовничому тлі узбережжя Монако.
"Родинний час", – написала Еліна.
Як відомо, Еліна у жовтні 2022-го вперше стала мамою. В неї та її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса народилася донечка Скаї.
Нагадаємо, нещодавно Світоліна приїздила до України. Зокрема, вона відвідала бабусю, яка живе в Одесі, а також завітала у Харків.
Приєднуйтесь до дискусії