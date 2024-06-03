"Моє все": Лунін на тлі перемоги "Реала" в Лізі чемпіонів подякував дружині за мотивацію і натхнення. Фото
Український голкіпер та гравець футбольного клубу "Реал" Андрій Лунін поділився серією ніжних світлин із коханою дружиною Анастасією.
Допис він опублікував невдовзі після тріумфу мадридського клубу у Лізі чемпіонів, що стало 15-ю перемогою команди в історії. Під знімками зі здобутим кубком, а також фото з іншими нагородам, він залишив слова вдячності благовірній.
"Моє натхнення, моя мотивація, моя любов, моє все. Дякую, що супроводжуєш мене в житті і в футболі. Я так тебе люблю", – написав він.
Як відомо, у подружжя є 2-річний син, якого назвали на честь тата. Нещодавно, з нагоди дня народження Анастасія демонструвала кумедні фото хлопчика "за кермом".
Нагадаємо, Андрій та Анастасія побралися вже в Іспанії. Пишного весілля пара не влаштовувала. Натомість закохані розписалися у спортивних костюмах та показали обручки.