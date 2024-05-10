Дружина футболіста Луніна похвалилася тілом у хижому бікіні. Фото

Тетяна Сухачова 10 травня, 14:45

Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова полюбляє хизуватися стрункою фігурою у своїх соцмережах.

У новому дописі вона показала кілька спокусливих світлин у леопардовому бікіні.

Настя народилася у 1995-му у Дніпрі. Там жила, допоки не познайомилася з Андрієм, який тоді грав за місцеву футбольну команду, і згодом переїхала з ним до Запоріжжя

Настя народилася у 1995-му у Дніпрі. Там жила, допоки не познайомилася з Андрієм, який тоді грав за місцеву футбольну команду, і згодом переїхала з ним до Запоріжжя

фото з Instagram Анастасії
Настя у соцмережах не змінювала прізвище і поки записана дівочим Томазова

Настя у соцмережах не змінювала прізвище і поки записана дівочим Томазова

фото з Instagram Анастасії

Як відомо, 25-річний Андрій та 29-річна Анастасія разом вже понад 8 років. Пара познайомилася у соціальних мережах. Зустрічатися почала, ще коли Лунін був гравцем ФК "Дніпро" – команди рідного міста Анастасії.

Настя часто ходить на матчі та підтримує чоловіка

Настя часто ходить на матчі та підтримує чоловіка

фото з Instagram
Пара разом вже понад 8 років, з них 3 у шлюбі

Пара разом вже понад 8 років, з них 3 у шлюбі

фото з Instagram
фото з Instagram

Звідти згодом юнак перейшов до луганської "Зорі". На той момент клуб вже базувався у Запоріжжі, куди Анастасія переїхала слідом за коханим. У 2018-му ж дівчина подалася з футболістом до Іспанії, де на Андрія чекала кар'єра у мадридському "Реалі".

Голкіпер грає за Реал з 2018-го року

Голкіпер грає за "Реал" з 2018-го року

фото з Instagram

До речі, офіційно оформити стосунки пара вирішили у 2021-му, живучи вже понад три роки у Мадриді. Пишного весілля закохані не влаштовували. Натомість, просто скромно розписалися в іспанській столиці. Замість білої сукні та смокінгу наречені обрали спортивні костюми.

Попри очевидну можливість влаштувати пишну гулянку, пара віришила зробити скромну церемонію

Попри очевидну можливість влаштувати пишну гулянку, пара віришила зробити скромну церемонію

фото з Instagram
Закохані розписалися в березні 2021-го
Закохані розписалися в березні 2021-го
фото з instagram

Із первістком подружжя не забарилося. Вже через 9 місяців після розпису новорічними фото коло ялинки Анастасія і Андрій оголосили, що чекають малюка. Хлопчик народився в березні 2022-го. Його також назвали Андрієм.

Пара оголосила про майбутнє поповнення новорічними світлинами

Пара оголосила про майбутнє поповнення новорічними світлинами

фото з instagram
Найпалкіші фанати Андрія Луніна

Найпалкіші фанати Андрія Луніна

фото з instagram
фото з Instagram
Андрій Андрійович з мамою й татом

Андрій Андрійович з мамою й татом

фото з instagram
Анастасія швидко повернула собі форму після пологів
Анастасія швидко повернула собі форму після пологів
фото з instagram
Іспанські ЗМІ неодноразово порівнювали Настю з нареченою Кріштіану Роналду Джорджиною Родрігес

Іспанські ЗМІ неодноразово порівнювали Настю з нареченою Кріштіану Роналду Джорджиною Родрігес

фото з instagram

Цікаво, що серед усіх українських футболістів у Луніна найбільше підписників у Instagram – понад 3 мільйони. В соцмережах хлопець не мовчить про війну і активно бере участь у благодійних аукціонах та зборах. На початку повномасштабного вторгнення він також допоміг трьом родинам з Харківщини, звідки сам, знайти прихисток в Іспанії.

Після повномасштабного вторгнення як Лунін, так і його дружина почали вести соцмережі українською

Після повномасштабного вторгнення як Лунін, так і його дружина почали вести соцмережі українською

фото з instagram
фото з Instagram

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав про найзавидніших холостяків українського футболу.

Читайте також:

Мудрик, Бражко, Вівчаренко та Миколенко: найбажаніші холостяки збірної України з футболу

Модель Шевченка, продавчиня Роналду, журналістка Рамоса і танцівниця Зідана: як виглядають жінки відомих футболістів. Фото

Дружина футболіста Яремчука в образі рок-зірки посвітила пишним бюстом у шкіряному ліфчику. Фото

футболісти
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів