Дружина футболіста Луніна похвалилася тілом у хижому бікіні. Фото
Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова полюбляє хизуватися стрункою фігурою у своїх соцмережах.
У новому дописі вона показала кілька спокусливих світлин у леопардовому бікіні.
Як відомо, 25-річний Андрій та 29-річна Анастасія разом вже понад 8 років. Пара познайомилася у соціальних мережах. Зустрічатися почала, ще коли Лунін був гравцем ФК "Дніпро" – команди рідного міста Анастасії.
Звідти згодом юнак перейшов до луганської "Зорі". На той момент клуб вже базувався у Запоріжжі, куди Анастасія переїхала слідом за коханим. У 2018-му ж дівчина подалася з футболістом до Іспанії, де на Андрія чекала кар'єра у мадридському "Реалі".
До речі, офіційно оформити стосунки пара вирішили у 2021-му, живучи вже понад три роки у Мадриді. Пишного весілля закохані не влаштовували. Натомість, просто скромно розписалися в іспанській столиці. Замість білої сукні та смокінгу наречені обрали спортивні костюми.
Із первістком подружжя не забарилося. Вже через 9 місяців після розпису новорічними фото коло ялинки Анастасія і Андрій оголосили, що чекають малюка. Хлопчик народився в березні 2022-го. Його також назвали Андрієм.
Цікаво, що серед усіх українських футболістів у Луніна найбільше підписників у Instagram – понад 3 мільйони. В соцмережах хлопець не мовчить про війну і активно бере участь у благодійних аукціонах та зборах. На початку повномасштабного вторгнення він також допоміг трьом родинам з Харківщини, звідки сам, знайти прихисток в Іспанії.
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