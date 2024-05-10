Дружина футболіста Луніна похвалилася тілом у хижому бікіні. Фото

Дружина українського футболіста та голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна Анастасія Томазова полюбляє хизуватися стрункою фігурою у своїх соцмережах.

У новому дописі вона показала кілька спокусливих світлин у леопардовому бікіні.

Настя народилася у 1995-му у Дніпрі. Там жила, допоки не познайомилася з Андрієм, який тоді грав за місцеву футбольну команду, і згодом переїхала з ним до Запоріжжя фото з Instagram Анастасії

Настя у соцмережах не змінювала прізвище і поки записана дівочим Томазова фото з Instagram Анастасії

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Як відомо, 25-річний Андрій та 29-річна Анастасія разом вже понад 8 років. Пара познайомилася у соціальних мережах. Зустрічатися почала, ще коли Лунін був гравцем ФК "Дніпро" – команди рідного міста Анастасії.

Настя часто ходить на матчі та підтримує чоловіка фото з Instagram

Пара разом вже понад 8 років, з них 3 у шлюбі фото з Instagram

фото з Instagram

Звідти згодом юнак перейшов до луганської "Зорі". На той момент клуб вже базувався у Запоріжжі, куди Анастасія переїхала слідом за коханим. У 2018-му ж дівчина подалася з футболістом до Іспанії, де на Андрія чекала кар'єра у мадридському "Реалі".

Голкіпер грає за "Реал" з 2018-го року фото з Instagram

До речі, офіційно оформити стосунки пара вирішили у 2021-му, живучи вже понад три роки у Мадриді. Пишного весілля закохані не влаштовували. Натомість, просто скромно розписалися в іспанській столиці. Замість білої сукні та смокінгу наречені обрали спортивні костюми.

Попри очевидну можливість влаштувати пишну гулянку, пара віришила зробити скромну церемонію фото з Instagram

Закохані розписалися в березні 2021-го фото з instagram

Із первістком подружжя не забарилося. Вже через 9 місяців після розпису новорічними фото коло ялинки Анастасія і Андрій оголосили, що чекають малюка. Хлопчик народився в березні 2022-го. Його також назвали Андрієм.

Пара оголосила про майбутнє поповнення новорічними світлинами фото з instagram

Найпалкіші фанати Андрія Луніна фото з instagram

фото з Instagram

Андрій Андрійович з мамою й татом фото з instagram

Анастасія швидко повернула собі форму після пологів фото з instagram

Іспанські ЗМІ неодноразово порівнювали Настю з нареченою Кріштіану Роналду Джорджиною Родрігес фото з instagram

Цікаво, що серед усіх українських футболістів у Луніна найбільше підписників у Instagram – понад 3 мільйони. В соцмережах хлопець не мовчить про війну і активно бере участь у благодійних аукціонах та зборах. На початку повномасштабного вторгнення він також допоміг трьом родинам з Харківщини, звідки сам, знайти прихисток в Іспанії.

Після повномасштабного вторгнення як Лунін, так і його дружина почали вести соцмережі українською фото з instagram

фото з Instagram

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