Гросу у новому кліпі пообіймалася з хлопцем коло ялинки та на тлі вечірнього Чикаго

Співачка Аліна Гросу презентувала трек-історію життя про кохання "П'яний світанок".



"Цей сингл про сьогоднішні реалії можна трактувати по-різному, але в ньому кожен знайде себе. Це історія про те, як близька людина віддаляється і поступово перетворюється на знайомого.

Там є такі слова: "П'яний світанок у нашого дому навіє тобі, що ми були знайомі. Навіє угаром і цигарок паром, та тільки ніхто ми, та тільки не пара". Це важкий для мене текст, я давно його в собі виношувала", - розповіла виконавиця.

Цікаво, за ким в своїх піснях сумує Гросу?

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"Спеціально не брали акторів, щоб вийшло показати стосунки органічно, по-справжньому. Хлопець, який виконав роль, українець, який вже давно проживає в Америці. До речі, в якійсь мірі одна з головних героїнь - собака. Він улюбленець мого друга і має велике значення для сюжету, особливо в фінальній сцені", - зазначила Аліна.

Останнім часом в репертуарі Гросу все більше пісень про сум за другою половинкою. Цікаво, що сама співачка наразі перебуває у стосунках з новим бойфрендом, з яким, до речі, нещодавно посварилася.



