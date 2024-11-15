Театр + музика: гурт schmalgauzen виступить на "УП100. Поза межами можливого"

"Ми не ставимо рамок і не прив’язуємося до одного жанру. Наш жанр 一 Шмальгаузен. І назва, і жанр, і стиль життя", - так про себе в одному інтерв'ю сказали хлопці з гурту schmalgauzen, який уже 20-го листопада виступить на щорічній церемонії УП100.

Цього року оголошення сотні українських лідерів пройде під гаслом "Поза межами можливого", і театрально-музичний ансамбль, народжений у стінах університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, стане його родзинкою. Адже кожен виступ schmalgauzen - це справжній перформанс.

schmalgauzen у повному складі Фото надане гуртом

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Хтось називає їхній стиль дарк-кабаре, хтось чує в ньому елементи джазу, року та шансону. Але нема сумнівів: гурт schmalgauzen вартий вашої уваги.

Гості УП100 почують дві пісні у виконанні артистів. Квитки на церемонію можна придбати тут.

Традиційно захід має благодійну мету: половина вартості від продажу квитків піде на допомогу бригаді "Хартія" та батальйону "Вовки Да Вінчі". Також під час церемонії пройде благодійний аукціон з дуже цікавими лотами.

До речі, хто стане другим музичним гостей УП100 - ТаблоID писав раніше.