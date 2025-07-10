"Підйом, Х'ю!": 64-річний Грант насмішив мережу, закунявши в королівській ложі на Вімблдоні

Х'ю Грант із дружиною Анною Еберштейн відвідали 10-ий день Вімблдону Getty Images

Англійський актор Х'ю Грант став об'єктом кпинів у мережі після своєї появи 9-го липня на Вімблдоні-2025. Зайнявши місце в королівській ложі та поспілкувавшись із Її Величністю Каміллою, 64-річна зірка в якийсь момент, схоже, став клювати носом.

Звісно, цей момент зафіксували камери. Про це пише Page Six.

"Підйом, Х'ю!", - написав один із користувачів Х.

"Я би віддав свої ікла за це місце, а він, чорт забирай, куняє... Він не заслуговує на цей квиток!.. Як можна заснути під час тенісного матчу, коли грає Новак Джокович?", - обурюються люди.

Як відомо, два роки тому під час Вімблдону в мережі ганили актора Деніела Крейга, який не підвівся зі свого крісла, вітаючись із Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, кілька років тому британський принц Вільям задрімав під час поминальної служби в Вестмінстерському абатстві. Але в нього було вагоме виправдання: тоді в них із Кейт щойно народився принц Луї.