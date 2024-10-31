"Того дня я був трохи в паніці": Х'ю Грант розсекретив незвичні імена своїх доньок, яким уже 5 і 8 років

Преса роками марно намагалася вивідати імена молодших дітей Х'ю Гранта. Аж ось він розсекретив їх сам Фото Getty Images

Британський актор Х'ю Грант нарешті розкрив секрет, як звати двох його молодших дітей, доньок від шлюбу з продюсеркою Анною Еберштейн. Дівчатка, яким уже 5 і 8 років, носять доволі незвичайні імена.

64-річний Х'ю розговорився у шоу Джиммі Кіммела, коли мова зайшла за середні імена, пише People.

"Насправді я - Х'ю Джон Мунго. Не знаю, як так вийшло. В мене були дуже недобрі батьки", - заявив Грант, на що Кіммел поцікавився, чи передав актор котресь із цих імен власним дітям.

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"Гірше. В мене є донька, яку я назвав... Того дня, коли ми її називали, я був трохи в паніці з моєю дружиною, і ми подумали, що їй буде приємно, коли вона виросте, якщо вона в барах зможе казати, що її середнє ім'я Небезпека. Тож її ім'я Лулу Денджер (danger - в перекладі з англійської "небезпека" - ред.) Грант", - розказав кінозірка.

Анна Еберштейн поділяє гумор свого чоловіка. На відміну від його колеги Джулії Робертс, наприклад Фото Getty Images

"...Лулу Денджер Грант і її сестра Блю Грант, названа Блю тому, що ми з дружиною знову панікували через імена і, коли чекали її, то запитали її старшого брата", - пригадав актор.

"Ми сказали: "З'явиться нова дитинка, як нам її назвати?" А він сказав: "Кевін", бо це був його улюблений посіпака (з мультфільму "Нікчемний я" - ред.). Ми справді замислилися над тим, щоби назвати її Кевін, але потім сказали: "Краще придумай щось іще". Тож він сказав Блю, бо це був його улюблений колір (blue в перекладі з англійської "синій" - ред.)

Як відомо, син Х'ю та Анни зветься Джон Мунго. Йому 12 років. Іще двох дітей, 13-річну Табіту і 11-річного Фелікса Грант має від китайської акторки Тінглен Хонг.

Нагадаємо, Грант та Еберштейн одружилися в 2018-му році. Хрещеною матір'ю одного з нащадків свого екскоханого є акторка Елізабет Херлі. Вона жартує, що батьківство перетворило Х'ю "з дуже жалюгідної людини на помірно жалюгідну людину".