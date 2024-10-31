"Того дня я був трохи в паніці": Х'ю Грант розсекретив незвичні імена своїх доньок, яким уже 5 і 8 років
Британський актор Х'ю Грант нарешті розкрив секрет, як звати двох його молодших дітей, доньок від шлюбу з продюсеркою Анною Еберштейн. Дівчатка, яким уже 5 і 8 років, носять доволі незвичайні імена.
64-річний Х'ю розговорився у шоу Джиммі Кіммела, коли мова зайшла за середні імена, пише People.
"Насправді я - Х'ю Джон Мунго. Не знаю, як так вийшло. В мене були дуже недобрі батьки", - заявив Грант, на що Кіммел поцікавився, чи передав актор котресь із цих імен власним дітям.
"Гірше. В мене є донька, яку я назвав... Того дня, коли ми її називали, я був трохи в паніці з моєю дружиною, і ми подумали, що їй буде приємно, коли вона виросте, якщо вона в барах зможе казати, що її середнє ім'я Небезпека. Тож її ім'я Лулу Денджер (danger - в перекладі з англійської "небезпека" - ред.) Грант", - розказав кінозірка.
"...Лулу Денджер Грант і її сестра Блю Грант, названа Блю тому, що ми з дружиною знову панікували через імена і, коли чекали її, то запитали її старшого брата", - пригадав актор.
"Ми сказали: "З'явиться нова дитинка, як нам її назвати?" А він сказав: "Кевін", бо це був його улюблений посіпака (з мультфільму "Нікчемний я" - ред.). Ми справді замислилися над тим, щоби назвати її Кевін, але потім сказали: "Краще придумай щось іще". Тож він сказав Блю, бо це був його улюблений колір (blue в перекладі з англійської "синій" - ред.)
Як відомо, син Х'ю та Анни зветься Джон Мунго. Йому 12 років. Іще двох дітей, 13-річну Табіту і 11-річного Фелікса Грант має від китайської акторки Тінглен Хонг.
Нагадаємо, Грант та Еберштейн одружилися в 2018-му році. Хрещеною матір'ю одного з нащадків свого екскоханого є акторка Елізабет Херлі. Вона жартує, що батьківство перетворило Х'ю "з дуже жалюгідної людини на помірно жалюгідну людину".
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