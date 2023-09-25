Гола та в пальчатках: 54-річна Хелена Крістенсен знялася в еротичних образах для глянцю

Данська супермодель Хелена Крістенсен не боїться оголятися у свої 54 роки.

Манекенниця, яка і раніше позувала перед фотографами у спідньому, цього разу показалася у самих лише рукавичках.

Цей та інші відверті кадри Хелена зробила для видання Vanity Fair, героїнею обкладинки якого стала.

Обкладинку, як і решту зйомки представили у монохромі фото Luigi and Iango

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Зйомка була представлена повністю у ч/б. Для неї красуня приміряла звабливі комплекти спіднього та прозорі вбрання.

Модель не боїться сміливих фотосесій фото Luigi and Iango

Хелена попзувала у спідньому (і без нього) фото Luigi and Iango

Хелена вразила знімками для глянцю фото Luigi and Iango

Як відомо, Крістенсен не лише знімається для глянців та кампейнів, але й виходить на подіуми. Зокрема, зірка нещодавно продемонструвала "сукню мрії" в рамках Тижня моди.

Попозувала манекенниця ще й у пір'ї фото Luigi and Iango

Нагадаємо, колега Крістенсен 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл також не цурається зніматися у спідньому. Нещодавно вона взяла участь у зйомці Victoria`s Secret.