Гола та в пальчатках: 54-річна Хелена Крістенсен знялася в еротичних образах для глянцю

Тетяна Сухачова 25 вересня, 17:30

Данська супермодель Хелена Крістенсен не боїться оголятися у свої 54 роки.

Манекенниця, яка і раніше позувала перед фотографами у спідньому, цього разу показалася у самих лише рукавичках.

Цей та інші відверті кадри Хелена зробила для видання Vanity Fair, героїнею обкладинки якого стала.

Обкладинку, як і решту зйомки представили у монохромі

Обкладинку, як і решту зйомки представили у монохромі

фото Luigi and Iango

Зйомка була представлена повністю у ч/б. Для неї красуня приміряла звабливі комплекти спіднього та прозорі вбрання.

Модель не боїться сміливих фотосесій

Модель не боїться сміливих фотосесій

фото Luigi and Iango
Хелена попзувала у спідньому (і без нього)

Хелена попзувала у спідньому (і без нього)

фото Luigi and Iango
Хелена вразила знімками для глянцю

Хелена вразила знімками для глянцю

фото Luigi and Iango

Як відомо, Крістенсен не лише знімається для глянців та кампейнів, але й виходить на подіуми. Зокрема, зірка нещодавно продемонструвала "сукню мрії" в рамках Тижня моди.

Попозувала манекенниця ще й у пір'ї

Попозувала манекенниця ще й у пір'ї

фото Luigi and Iango

Нагадаємо, колега Крістенсен 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл також не цурається зніматися у спідньому. Нещодавно вона взяла участь у зйомці Victoria`s Secret.

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