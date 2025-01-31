Макацарія став батьком удруге. Фото
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія знову став батьком. Його дружина, 22-річна Ліза Чічуа 31 січня народила донечку.
Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши зворушливий кадр — крихітну ручку новонародженої.
Шоумен також розсекретив ім’я дитини. Дівчинку назвали Ніно. На фото можна побачити браслет із її вагою — понад три кілограми.
"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", — підписав фото щасливий батько.
Ймовірно, пологи були партнерськими, адже ще до офіційного оголошення Іраклі з’явився в соцмережах у медичному халаті, масці та шапочці, що натякає на його присутність у пологовій залі.
Нагадаємо, подружжя вже виховує сина Георгія, якому нещодавно виповнився рік. Макацарія також був присутнім під час народження первістка. Він навіть розповів, як пройшли партнерські пологи.
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