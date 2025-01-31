Макацарія став батьком удруге. Фото

Карина Тімкова 31 січня, 11:14
Іраклі Макацарія був на пологах дружини

Іраклі Макацарія став батьком доньки

Фото Instagram

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія знову став батьком. Його дружина, 22-річна Ліза Чічуа 31 січня народила донечку.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши зворушливий кадр — крихітну ручку новонародженої.

Дружина Іраклі Макацарії народила другу дитину

В Іраклі Макацарії народилась донька

Фото Instagram

Шоумен також розсекретив ім’я дитини. Дівчинку назвали Ніно. На фото можна побачити браслет із її вагою — понад три кілограми.

Іраклі Макацарія показав доньку

Ніно Макацарія — друга дитина грузинського бізнесмена

Фото Instagram

"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", — підписав фото щасливий батько.

Ймовірно, пологи були партнерськими, адже ще до офіційного оголошення Іраклі з’явився в соцмережах у медичному халаті, масці та шапочці, що натякає на його присутність у пологовій залі.

Іраклі Макацарія показався в пологовому

Схоже, Іраклі був у пологовому поряд із дружиною

Фото Instagram

Нагадаємо, подружжя вже виховує сина Георгія, якому нещодавно виповнився рік. Макацарія також був присутнім під час народження первістка. Він навіть розповів, як пройшли партнерські пологи.

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