Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. Милі фото

Грузинський продюсер та герой 6-го сезону українського "Холостяка" Іраклі Макацарія вдруге стане батьком.

Про це чоловік повідомив спільним дописом із дружиною Лізою в їхньому Instagram.

"І ось знову", – жартома написав він під кадрами із вагітною благовірною.

Ліза, до речі, на 17 років молодша за чоловіка фото з instagram Іраклі Макацарії

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Пара вже виховує сина. Хлопчик народився улітку минулого року фото з instagram

Судячи з животика, Ліза вже має чималий термін фото з instagram

Як відомо, Іраклі та Ліза виховують сина, який народився у червні 2023-го. А роком до того пара відгуляла пишне весілля в Тбілісі.

Нагадаємо, раніше Макацарія розповідав про присутність на пологах дружини.