Іраклі Макацарія вдруге стане батьком. Милі фото
Грузинський продюсер та герой 6-го сезону українського "Холостяка" Іраклі Макацарія вдруге стане батьком.
Про це чоловік повідомив спільним дописом із дружиною Лізою в їхньому Instagram.
"І ось знову", – жартома написав він під кадрами із вагітною благовірною.
Як відомо, Іраклі та Ліза виховують сина, який народився у червні 2023-го. А роком до того пара відгуляла пишне весілля в Тбілісі.
Нагадаємо, раніше Макацарія розповідав про присутність на пологах дружини.
Приєднуйтесь до дискусії