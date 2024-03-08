Нові сенси та ода єднанню: Білик представила українську версію хіта "Мы будем вместе"

Співачка Ірина Білик продовжує тішити прихильників українськомовним переосмисленням своїх хітів. На черзі одна з найвідоміших пісень артистки "Мы будем вместе".

Зірка зізналася, що вирішила не просто перекласти текст композиції, а вкласти в нього кардинально інший сенс, зробивши її не романтичною баладою про кохання, а присвятою всім українцям, які зараз переживають темні часи, але завдяки єднанню та вірі йдуть до Перемоги.

Співачка продовжує тішити шанувальників українськомовним переосмисленням хітів фото пресслужби

"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої Перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" — поділилася враженнями Білик.

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Як відомо, "Ми будемо разом" – вже друга робота співачки з переосмислення російськомовної творчості. Раніше артистка представила пісню "Сніг".

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Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав про артистів, які переклали свої російськомовні пісні українською.