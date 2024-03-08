Нові сенси та ода єднанню: Білик представила українську версію хіта "Мы будем вместе"

Тетяна Сухачова 8 березня, 09:45

Співачка Ірина Білик продовжує тішити прихильників українськомовним переосмисленням своїх хітів. На черзі одна з найвідоміших пісень артистки "Мы будем вместе".

Зірка зізналася, що вирішила не просто перекласти текст композиції, а вкласти в нього кардинально інший сенс, зробивши її не романтичною баладою про кохання, а присвятою всім українцям, які зараз переживають темні часи, але завдяки єднанню та вірі йдуть до Перемоги.

Співачка продовжує тішити шанувальників українськомовним переосмисленням хітів

Співачка продовжує тішити шанувальників українськомовним переосмисленням хітів

фото пресслужби

"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої Перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!" — поділилася враженнями Білик.


Як відомо, "Ми будемо разом" – вже друга робота співачки з переосмислення російськомовної творчості. Раніше артистка представила пісню "Сніг".

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Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав про артистів, які переклали свої російськомовні пісні українською.

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