Білик замилувала танцями 8-річного сина з рушником на голові. Відео
Співачка Ірина Білик, яка має слабкість до танцівників, схоже, розгледіла у своєму молодшому сині Табрізі танцювальний талант.
В Instagram артистка, якій в квітні виповниться 54, похвалилася відео, де 8-річний хлопець кумедно рухається під музику з рушником на голові.
"Може його на танці віддати?🤔 Який стиль танцю порадили б для хлопчика?", - запитала матуся в підписників.
Нагадаємо, Білик оголосила про розлучення з російським фотографом і співаком Ахмадовим у квітні 2021. На той момент їхньому спільному сину було 5 років.
Минулого року співачка інтригувала мережу своїми цілунками з ексом, Дмитром Коляденком, але він потім зізнався, що має новий роман.
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