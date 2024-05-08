"Іро, тримай себе в руках!": Федишин після зустрічі з Залужними розказала про його "магічний вплив"

Марія Ткаченко 8 травня, 14:00

Співачка Ірина Федишин перед тим, як вирушити у гастрольний тур на підтримку ЗСУ до США та Канади, заїхала до Києва з важливою ціллю.

Артистка та її чоловік Віталій Човник зустрілися з колишнім головнокомандуючим Збройних сил України та майбутнім послом у Великій Британії Валерієм Залужним, і той особисто підписав прапори та сувенірну продукцію для туру.

Фотографіями зі "Сталевим генералом" Іра поділилася в Instagram, а в сторіс емоційно описала свої враження.

Ірина Федишин зустрілася з Валерієм Залужним

Ірина Федишин зустрілася з Валерієм Залужним

Фото з Instagram Федишин

"То була така зустріч, ви знаєте, хоча я теж популярна, є досвід, але не знаю, в нього якийсь магічний вплив", - розказала Федишин.

"Мій Віталік каже: "Іро, тримай себе в руках!" - настільки просто захоплююче, такий привітний чоловік", - зізналася вона.

Віталій слідкував, щоби дружина тримала себе в руках

Віталій слідкував, щоби дружина тримала себе в руках

Зі слів Ірини, вона і Валерій списалися у Facebook, і генерал на її прохання відповів: "Іро, нема проблем". Окремо співачку потішило те, що ексголовком, як виявилося, слідкує за її творчістю.

Як зізналася Іра, вона від радості мало свідомість не втратила

Як зізналася Іра, вона "від радості мало свідомість не втратила"

Федишин Залужного теж не лишила без подарунків, а бонусом заспівала йому пісню Малесенькі долоньки

Федишин Залужного теж не лишила без подарунків, а бонусом заспівала йому пісню "Малесенькі долоньки"

Артистка у захваті

Артистка у захваті

Федишин відчула на собі магічний вплив

Федишин відчула на собі "магічний вплив"

Двоюрідний брат Ірини загинув у лютому 2023-го під Соледаром. Захисникові було 34 роки

Двоюрідний брат Ірини загинув у лютому 2023-го під Соледаром. Захисникові було 34 роки

Нагадаємо, днями Ірина Федишин заінтригувала натяком на свою третю вагітність у кліпі.

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Федишин Залужний
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