"Іро, тримай себе в руках!": Федишин після зустрічі з Залужними розказала про його "магічний вплив"
Співачка Ірина Федишин перед тим, як вирушити у гастрольний тур на підтримку ЗСУ до США та Канади, заїхала до Києва з важливою ціллю.
Артистка та її чоловік Віталій Човник зустрілися з колишнім головнокомандуючим Збройних сил України та майбутнім послом у Великій Британії Валерієм Залужним, і той особисто підписав прапори та сувенірну продукцію для туру.
Фотографіями зі "Сталевим генералом" Іра поділилася в Instagram, а в сторіс емоційно описала свої враження.
"То була така зустріч, ви знаєте, хоча я теж популярна, є досвід, але не знаю, в нього якийсь магічний вплив", - розказала Федишин.
"Мій Віталік каже: "Іро, тримай себе в руках!" - настільки просто захоплююче, такий привітний чоловік", - зізналася вона.
Зі слів Ірини, вона і Валерій списалися у Facebook, і генерал на її прохання відповів: "Іро, нема проблем". Окремо співачку потішило те, що ексголовком, як виявилося, слідкує за її творчістю.
Нагадаємо, днями Ірина Федишин заінтригувала натяком на свою третю вагітність у кліпі.