"Щоб кукушечка не відлетіла остаточно": Сопонару в обтислих шортах влаштувала танці на пішохідному переході. Відео
Акторка Ірина Сопонару преставила власний спосіб боротьби зі стресом: це танцювальна терапія.
Як це робиться, 37-річна зірка продемонструвала просто на пішохідному переході. Відео вона виклала в Instagram.
"Я не танцювала 100 років, і зрозуміла, наскільки мені це допомагає, чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб кукушечка не відлетіла остаточно, варто спробувати", - порадила вона.
Іра додала, що донати в цій справі теж річ дуже дієва, та навела список притулків для тварин та волонтерів, яким допомагає особисто.
Нагадаємо, в травні Сопонару зіграла весілля зі своїм коханим-британцем Рісом Бейнхемом. Замість квітів молодята теж попросили гостей задонатити на притулки для тварин.
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