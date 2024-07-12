"Щоб кукушечка не відлетіла остаточно": Сопонару в обтислих шортах влаштувала танці на пішохідному переході. Відео

Акторка Ірина Сопонару преставила власний спосіб боротьби зі стресом: це танцювальна терапія.

Як це робиться, 37-річна зірка продемонструвала просто на пішохідному переході. Відео вона виклала в Instagram.

Таке шоу на вулицях міста побачиш не щодня

"Я не танцювала 100 років, і зрозуміла, наскільки мені це допомагає, чи то ендорфіни вивільняються, чи то ще щось, але, щоб кукушечка не відлетіла остаточно, варто спробувати", - порадила вона.

Іра додала, що донати в цій справі теж річ дуже дієва, та навела список притулків для тварин та волонтерів, яким допомагає особисто.

Нагадаємо, в травні Сопонару зіграла весілля зі своїм коханим-британцем Рісом Бейнхемом. Замість квітів молодята теж попросили гостей задонатити на притулки для тварин.