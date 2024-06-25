"Вивчив мову за 4 місяці": Сопонару розказала про весілля з коханим-британцем

Акторка Ірина Сопонару, яка в травні одружилася зі своїм коханим, британцем Рісом Бейнхемом, розказала, як відбувалася ця щаслива подія.

У інтерв'ю Аліні Доротюк 37-річна зірка "Єдиного кварталу" та її новоспечений чоловік пояснили, чому для нього було важливо вивчити українську, що він і здійснив у дуже короткий строк.

Як зізналася Ірина, вона збиралася відгуляти своє весілля вже після перемоги, але зрештою змінила думку.

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Ірина та Ріс у травні стали подружжям Фото з Instagram Сопонару

"Я коли думала про весілля, то я така "після перемоги, після перемоги...", а тут розумієш, що це життя на паузі, що в мене ця пауза ще з карантину так відчувалась, наче я в якомусь режимі очікування чогось, як ти не живеш... От зараз це пройде - і тоді заживемо. А може, це і є життя? Може, так, як було, не буде? Може, це, блін, краще, що з тобою може відбуватись? ти ще не знаєш, що завтра буде", - поділилася вона.

"Тому, озираючись на карантин, коли я страждала і жаліла себе, думаю: "Дура! Ідіотто!" Треба було насолоджуватися, кайфувати, відпочивати, а я грустінушку вічно ловила. Тому зараз я вже беру як є. Треба знаходити якісь приводи для радощів, бо якщо їх не знаходити, то така емоційна смерть настане тоді. Тоді ти ходиш як оболонка... Тоді в чому сенс життя, якщо ти нічого не відчуваєш хорошого?", - зазначила Іра.

Зі слів Ріса, Україна є "дуже недооціненою країною" і в неї дуже світле майбутнє, тож саме тут він прагне будувати своє з Іриною подальше життя.

Cопонару якось розказувала, як вони з коханим познайомилися

"Я живу тут три з половиною роки. і мені дуже важливо знати місцеву мову, щоб розуміти всіх, які живуть тут", - сказав чоловік.

"Різ вивчив мову за чотири місяці, тому що коли почалася війна Різ ще не говорив українською мовою, а дуже добре говорив російською... Різ не хотів бути тією людиною, яка в компанії каже "можете російською сказати, щоб я зрозумів". Це крінж жорсткий, і взагалі це неправильно", - пояснила Сопонару.

Ірина з Рісом розписалися вони у Чернівцях, куди приїхали на Великдень. На церемонії в РАГСі були присутні лише акторчині батьки. Весілля відгуляли вже в Києві.

Як зізналася Сопонару, вона ніколи не хотіла помпезного весілля, тож її свято було "середнім", до 70 гостей.

Ріс працює в медичній галузі, але віддалено, тож уже кілька років мешкає в Україні

"Мої колеги були запрошені, із виступаючих зірок не було нікого. Все своє оточення, це переважно коміки", - розказала вона.

Організувала весілля подруга Сопонару, власниця івент-агенції.

"Тому ми були задіяні лише у приємних частинах, ну там вибрати торт чи піти собі сукню купити. А весь цей головняк організаційний, він був з нас знятий, за що я дуже вдячна", - поділилася Іра.

"Воно (весілля) так швидко промайнуло, що я не встигла зморгнути оком. Оце єдине, що мені шкода... Один вечір святкували. Наступного дня я цілий день удома ходила в фаті, бо я не находилася в ній. І я розумію, що цього року найпопулярніша рольова гра в нас буде "наречена та наречений". У мене все для цього є", - пожартувала Іра.

Весільні сукні актриси були від українських брендів.

"Мені хотілося бути класичною нареченою, у довгому платті, в фаті, ось ці нєвєстські прибамбаси щоби були. У мене було дві сукні, які я змінювала", - розповіла вона.

А от на питання про вартість свята Сопонару відповісти не змогла, і дуже цьому рада. Все оплатив її обранець.

"Чесно, от я в цьому питанні класична "я не знаю, це все чоловік". Боже, так приємно говорити ці слова. Бо я все життя сама за себе все вирішувала і завжди все знала, контрол-фрік, мені все треба контролювати, то тут я взагалі розслабилася і відпустила. Я. Не знаю", - наголосила вона.

Розпис відбувся у Чернівцях, а весілля - у Києві Фото lana_croft__

До речі, з боку нареченого на весіллі майже нікого не було.

"Я запросив близько 40 людей з великої Британії, але, на жаль, лише одна людина прийшла. Проблеми безпеки. Бояться. Навіть сім'я не прийшла. Проблеми безпеки. Ми зробимо щось в Англії трохи пізніше, щоб відсвяткувати з ними. Але наше весілля було неймовірно гарною подією", - сказав Ріс, запевнивши, що його сім'я любить Ірину.

Замість квітів молодята попросили гостей задонатити на притулки для тварин, які перебувають у скруті.

Нагадаємо, торік Сопонару розповіла, як ставиться до старіння та до якого віку хоче встигнути стати мамою.