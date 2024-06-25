"Вивчив мову за 4 місяці": Сопонару розказала про весілля з коханим-британцем
Акторка Ірина Сопонару, яка в травні одружилася зі своїм коханим, британцем Рісом Бейнхемом, розказала, як відбувалася ця щаслива подія.
У інтерв'ю Аліні Доротюк 37-річна зірка "Єдиного кварталу" та її новоспечений чоловік пояснили, чому для нього було важливо вивчити українську, що він і здійснив у дуже короткий строк.
Як зізналася Ірина, вона збиралася відгуляти своє весілля вже після перемоги, але зрештою змінила думку.
"Я коли думала про весілля, то я така "після перемоги, після перемоги...", а тут розумієш, що це життя на паузі, що в мене ця пауза ще з карантину так відчувалась, наче я в якомусь режимі очікування чогось, як ти не живеш... От зараз це пройде - і тоді заживемо. А може, це і є життя? Може, так, як було, не буде? Може, це, блін, краще, що з тобою може відбуватись? ти ще не знаєш, що завтра буде", - поділилася вона.
"Тому, озираючись на карантин, коли я страждала і жаліла себе, думаю: "Дура! Ідіотто!" Треба було насолоджуватися, кайфувати, відпочивати, а я грустінушку вічно ловила. Тому зараз я вже беру як є. Треба знаходити якісь приводи для радощів, бо якщо їх не знаходити, то така емоційна смерть настане тоді. Тоді ти ходиш як оболонка... Тоді в чому сенс життя, якщо ти нічого не відчуваєш хорошого?", - зазначила Іра.
Зі слів Ріса, Україна є "дуже недооціненою країною" і в неї дуже світле майбутнє, тож саме тут він прагне будувати своє з Іриною подальше життя.
"Я живу тут три з половиною роки. і мені дуже важливо знати місцеву мову, щоб розуміти всіх, які живуть тут", - сказав чоловік.
"Різ вивчив мову за чотири місяці, тому що коли почалася війна Різ ще не говорив українською мовою, а дуже добре говорив російською... Різ не хотів бути тією людиною, яка в компанії каже "можете російською сказати, щоб я зрозумів". Це крінж жорсткий, і взагалі це неправильно", - пояснила Сопонару.
Ірина з Рісом розписалися вони у Чернівцях, куди приїхали на Великдень. На церемонії в РАГСі були присутні лише акторчині батьки. Весілля відгуляли вже в Києві.
Як зізналася Сопонару, вона ніколи не хотіла помпезного весілля, тож її свято було "середнім", до 70 гостей.
"Мої колеги були запрошені, із виступаючих зірок не було нікого. Все своє оточення, це переважно коміки", - розказала вона.
Організувала весілля подруга Сопонару, власниця івент-агенції.
"Тому ми були задіяні лише у приємних частинах, ну там вибрати торт чи піти собі сукню купити. А весь цей головняк організаційний, він був з нас знятий, за що я дуже вдячна", - поділилася Іра.
"Воно (весілля) так швидко промайнуло, що я не встигла зморгнути оком. Оце єдине, що мені шкода... Один вечір святкували. Наступного дня я цілий день удома ходила в фаті, бо я не находилася в ній. І я розумію, що цього року найпопулярніша рольова гра в нас буде "наречена та наречений". У мене все для цього є", - пожартувала Іра.
Весільні сукні актриси були від українських брендів.
"Мені хотілося бути класичною нареченою, у довгому платті, в фаті, ось ці нєвєстські прибамбаси щоби були. У мене було дві сукні, які я змінювала", - розповіла вона.
А от на питання про вартість свята Сопонару відповісти не змогла, і дуже цьому рада. Все оплатив її обранець.
"Чесно, от я в цьому питанні класична "я не знаю, це все чоловік". Боже, так приємно говорити ці слова. Бо я все життя сама за себе все вирішувала і завжди все знала, контрол-фрік, мені все треба контролювати, то тут я взагалі розслабилася і відпустила. Я. Не знаю", - наголосила вона.
До речі, з боку нареченого на весіллі майже нікого не було.
"Я запросив близько 40 людей з великої Британії, але, на жаль, лише одна людина прийшла. Проблеми безпеки. Бояться. Навіть сім'я не прийшла. Проблеми безпеки. Ми зробимо щось в Англії трохи пізніше, щоб відсвяткувати з ними. Але наше весілля було неймовірно гарною подією", - сказав Ріс, запевнивши, що його сім'я любить Ірину.
Замість квітів молодята попросили гостей задонатити на притулки для тварин, які перебувають у скруті.
Нагадаємо, торік Сопонару розповіла, як ставиться до старіння та до якого віку хоче встигнути стати мамою.