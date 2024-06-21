Каменських у новому кліпі показала пристрасть із голоторсим колегою та пробачила йому зраду

Каменських з Ostrovskiy красиво заспівали про гріхи

Виконавець Ostrovskyi заспівав у дуеті зі співачкою Настею Каменських (NK).

Артисти презентували спільну пісню "Гріхи" — пристрасну історію про сповідь і прощення.

Занурюючись у нові почуття, головний герой відверто розповідає обраниці про свої гріхи, визнаючи помилки та прагнучи звільнитися від тягаря минулого. У відповідь на його сповідь кохана відпускає його гріхи, дозволяючи їм обом рухатися вперед. Минулі стосунки та старі переживання поступово розчиняються, залишаючи місце для нової історії. Герої пісні забувають страхи й віддаються одне одному.

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NK і Ostrovskiy в кліпі повідали одне одному всі подробиці колишніх стосунків

"За основу пісні ми обрали мою особисту історію знайомства з дівчиною. У минулому я зробив багато помилок, про які зізнався своїй коханій у перший же день. Поруч із нею я хотів бути максимально чесним. Вона відпустила мої гріхи, і так почались наші стосунки, які й стали натхненням для пісні. Я написав куплет і приспів і за дружньою розмовою показав Насті демку. Вона одразу відчула настрій пісні й почала пропонувати дуже класні ідеї. Слово за словом, і ми зрозуміли, що цей трек має звучати в дуеті. У своєму куплеті Настя прожила мою історію з іншого боку й ідеально доповнила її", — розказав свою історію Ostrovskyi.

"Коли Ostrovskyi показав мені демо треку "Гріхи", історія про сповідь і прощення закоханих людей одразу відгукнулась мені. З часом до нас приходить усвідомлення, що ідеальних людей не існує і головне — це вміння пробачати та визнати помилки. Для мене справжнє кохання — це тоді, коли ви будете одне з одним, навіть якщо весь світ проти вас. І коли ви пробачите одне одному всі недоліки та неідеальність.

Прощення — це складна робота, яка потребує максимальної чесності й відвертості від обох людей. Але коли ти дійсно від всього серця пробачаєш людину, яка щиро усвідомила свої помилки, то ви можете з чистого аркуша побудувати стосунки на новому, вищому рівні, — прокоментувала NK.

"Зрада — це завжди бруд, який неможливо з себе змити, хоч як не старайся. Довкола такої події ми розвинули кінометафору "Гріхи", у персонажів якої перевтілилися Ostrovskyi та NK. Цим відео хочеться нагадати глядачам, що в будь-яких стосунках відчуття власної гідності має перемагати сліпу прив'язаність. Адже далеко не всі гріхи можна відпустити", — пояснив ідею кліпу режисер Юра Катинський.

"Ми — люди різних поколінь, але між нами є потужний конект. Таке нестандартне поєднання дозволяє привносити щось унікальне у творчість та розкривати одне одного, по-новому, у спільних роботах", - додала Каменських

Нагадаємо, перша співпраця Каменських з Ostrovskiy відбулась на знімальному майданчику кліпу MOLOKO.