"З міркувань пристойності": організатори Каннського кінофесту здивували новими правилами дрескоду

Тамара Кудрявченко - 12 травня, 13:30

Вже у вівторок 13-го травня у Каннах розпочнеться 78-й Каннський кінофестиваль. І цього року організатори вирішили ввести несподівані зміни у правилах щодо дрескоду. 

Як пише Daily Mail з посиланням на документ, цього року оголеність на червоній доріжці буде заборонена. 

"З міркувань пристойності оголеність на червоній доріжці заборонена, як і в будь-якій іншій зоні фестивалю", – заявили організатори. 

Єва Лонгорія Канни

Схоже, минулорічний вигляд Єви Лонгорії тепер вважатиметься занадто оголеним за новими правила Каннського кінофестивалю

Фото Getty Images

Тож відтепер Канни переходять до більш консервативного дрескоду, де костюмам, смокінгам та довгим вечірнім сукням надається перевага над провокативним вбраннями, що привертають увагу.

Класичні маленькі чорні сукні, коктейльні сукні, брючні костюми, ошатні топи та елегантні сандалі, на підборах чи без, також будуть дозволені.

Селена Гомес у Каннах 2024

А от плаття Селени Гомес якраз підпадає під "пристойний" дрескод Канн

Як відомо, останні кілька років щорічний Каннський кінофестиваль, який відвідують багато моделей та інфлюенсерів, майорить відвертими вбраннями на межі. Торік всезагальну увагу привернула супермодель Белла Хадід у прозорій сукні без бюстгальтера. 

Белла Хадід в Каннах

Такі сукні, як торік була на Хадід, відтепер не вітаються в Каннах

Фото Getty Images

Нагадаємо, минулого року на кінофестивалі в Каннах співачка Jerry Heil вражала своїми образами

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