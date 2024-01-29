"Вона у пастці": інсайдер заявив, що Вест забороняє дружині користуватися соцмережами

Здається, американський репер Каньє Вест, який нещодавно епатув результатом походу до дантиста, прагне дедалі більше контролювати свою власну дружину Б’янку Сенсорі.

Як пише The Daily Mail, дівчина, яка нібито одягається, як заманеться реперу та спілкується лише з тими, з ким він їй дозволяє, тепер ще й зникла з соцмереж.

Вже не вперше інсайдери, близькі до оточення пари розповідають, що Вест намагається контролювати дружину фото GETTY IMAGES

Інсайдер, на якого посилається видання, стверджує, що Каньє хоче мати дедалі більший вплив на дівчину, тому переконав її перестати постити до соцмереж.

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"Б’янка завжди вела свої сторінки та була активною користувачкою, допоки не вийшла за Каньє. Він не хоче, щоб у неї були (соцмережі - ред.). Він думає, що вони їй нашкодять, особливо, якщо вона читатиме всі ті неприємні речі, які люди інколи говорять там…. Він переконав її, що оскільки вона тепер зірка, їй треба підтримувати загадковість. І це лякає усіх, хто знав Б’янку, адже виглядає, ніби він вкотре намагається її контролювати", – сказав він.

Каньє заборонив Б'янці користуватися соцмережами? фото GETTY IMAGES

"Каньє сам транслює й демонструє її оголеність на своєму акаунті. Таким чином він може контролювати наратив, пов’язаний з нею. Це дуже тривожить. І відрізаючи її від світу (через заборону соцмереж - ред.) він робить її дедалі більше ізольованою. Та сильна Б’янка, яка не мирилася б з цим лайном, здається, зникла…

Вона носить те, що хоче він, ходить туди, куди йому заманеться, і взагалі робить те, що він хоче. Адже в неї нема іншого вибору. Вона пройшла шлях від дизайнерки його бренду до його дружини. А ця позиція, на жаль, не оплачується. Вона у пастці", – підсумував інсайдер.

Як відомо, про таке ставлення Каньє до Б’янки подейкують вже дуже давно. Мовляв, артист має для дружини чіткий список правил поведінки на людях, серед яких, заборона розмовляти, наприклад.

Нагадаємо, нещодавно Каньє Веста розкритикували через ставлення до дружини, "як до шматка м’яса".