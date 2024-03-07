"Ніхто не знав, навіть батьки": дружина Остапчука показала їхні обручки і заявила, що взяла його прізвище

Шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська, які тривалий час підігрівали чутки щодо сімейного статусу, схоже, вводили всіх в оману.

Катя і Вова довгий час не надавали жодних доказів укладання шлюбу, однак нарешті вирішили розставити крапки над і.

В своєму Instagram Полтавська запостила фото їхніх рук з золотими обручками. А ще Катя зізналася, що вона тепер не Полтавська, а Остапчук.

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Відтепер Катерина носитиме відоме прізвище чоловіка

Весілля поки не було

Дівчина виглядає щасливою

Нагадаємо, зі своєю ексдружиною, нотаріускою Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022, а з Катериною їх помітили вже у грудні того ж року.

22-го лютого минулого року парочка заінтригувала фото з документ-сервісу "Готово" і супроводила кадри підписом "нарешті". А днями, в той самий день, Катя зізналася, що наразі весілля не є для неї першочерговим питанням і вона планує його у 2025 чи 2026-ому.