"Ніхто не знав, навіть батьки": дружина Остапчука показала їхні обручки і заявила, що взяла його прізвище
Шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська, які тривалий час підігрівали чутки щодо сімейного статусу, схоже, вводили всіх в оману.
Катя і Вова довгий час не надавали жодних доказів укладання шлюбу, однак нарешті вирішили розставити крапки над і.
В своєму Instagram Полтавська запостила фото їхніх рук з золотими обручками. А ще Катя зізналася, що вона тепер не Полтавська, а Остапчук.
Нагадаємо, зі своєю ексдружиною, нотаріускою Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022, а з Катериною їх помітили вже у грудні того ж року.
22-го лютого минулого року парочка заінтригувала фото з документ-сервісу "Готово" і супроводила кадри підписом "нарешті". А днями, в той самий день, Катя зізналася, що наразі весілля не є для неї першочерговим питанням і вона планує його у 2025 чи 2026-ому.