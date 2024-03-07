"Ніхто не знав, навіть батьки": дружина Остапчука показала їхні обручки і заявила, що взяла його прізвище

ТаблоID 7 березня, 17:15

Шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська, які тривалий час підігрівали чутки щодо сімейного статусу, схоже, вводили всіх в оману.

Катя і Вова довгий час не надавали жодних доказів укладання шлюбу, однак нарешті вирішили розставити крапки над і.

В своєму Instagram Полтавська запостила фото їхніх рук з золотими обручками. А ще Катя зізналася, що вона тепер не Полтавська, а Остапчук.


Відтепер Катерина носитиме відоме прізвище чоловіка

Відтепер Катерина носитиме відоме прізвище чоловіка

Весілля поки не було

Весілля поки не було

Дівчина виглядає щасливою

Дівчина виглядає щасливою

Нагадаємо, зі своєю ексдружиною, нотаріускою Христиною Остапчук розлучився у жовтні 2022, а з Катериною їх помітили вже у грудні того ж року.

22-го лютого минулого року парочка заінтригувала фото з документ-сервісу "Готово" і супроводила кадри підписом "нарешті". А днями, в той самий день, Катя зізналася, що наразі весілля не є для неї першочерговим питанням і вона планує його у 2025 чи 2026-ому.

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