Дочка Кроуфорд розійшлася з відомим актором після 3 років стосунків - джерела

Кая Гербер - єдина донька Сінді Кроуфорд Фото Getty Images

Американська модель Кая Гербер, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд зустріла Новий рік у статусі одиначки. Стосунки 23-річної дівчини з актором Остіном Батлером завершилися.

Про це обізнані джерела повідомили TMZ.

Доріжки Каї та Остіна розійшлися наприкінці 2024-го року. Про якийсь серйозний конфлікт мова не йде, просто їхні стосунки зірок, які були разом три роки, себе вичерпали.

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Новий Рік Кая зустріла з сім'єю в Мексиці. Причому брат дівчини, модель Преслі Гербер узяв у подорож свою дівчину, Ізабеллу Джонс, тож відсутність 33-річного Батлера викликала певні підозри, які зрештою і підтвердилися.

Нагадаємо, Сінді та її чоловік Ренді Гербер у травні святкуватимуть 27-му річницю свого шлюбу. Свого коханого супермодель називає "найкращим другом".

Як відомо, в 1990-х Кроуфорд була заміжня за Річардом Гіром. Свого часу вона пояснила, чому в них не склалося.



