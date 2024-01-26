Кардашян у дірках з "мокрою" сестрою в срібній лусці попозували на модному шоу у Парижі

Зіркова телеродина Кардашян-Дженнер часто з’являється разом на парадних хідниках та світських івентах. Не став виключенням і Тиждень моди у Парижі.

Як повідомляє The Daily Mail, Кім Кардашян, а також її мати Кріс Дженнер та молодша сестра Кайлі Дженнер відвідали показ Maison Margiela.

Для виходу Кім обрала чорну максі сукню з перфораціями та масивне кольє, тоді як її Кріс – більше класичне поєднання з чорного пальта, білої сорочки та шкіряних пальчаток.

Кім вигуляла ефектну сукню з перфораціями фото getty images

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Цікаво, що Кайлі, яка вбралася у леліткове міді сріблястого кольору та сітчасті пальчатки, порівняли із луком Кім на Met Gala у 2019-му році. Мовляв, схожості додає ефект мокрого образу, який досягли, зокрема завдяки зачіскам.

Кайлі надихалася образом старшої сестри з Met Gala? фото GETTY IMAGES

Як, на вашу думку, образи Кім та Кайлі схожі? фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала показ Valentino у компанії дочки. Обидві вбралися у тотал луки та охоче позували фотографам.