Кардашян у дірках з "мокрою" сестрою в срібній лусці попозували на модному шоу у Парижі
Зіркова телеродина Кардашян-Дженнер часто з’являється разом на парадних хідниках та світських івентах. Не став виключенням і Тиждень моди у Парижі.
Як повідомляє The Daily Mail, Кім Кардашян, а також її мати Кріс Дженнер та молодша сестра Кайлі Дженнер відвідали показ Maison Margiela.
Для виходу Кім обрала чорну максі сукню з перфораціями та масивне кольє, тоді як її Кріс – більше класичне поєднання з чорного пальта, білої сорочки та шкіряних пальчаток.
Цікаво, що Кайлі, яка вбралася у леліткове міді сріблястого кольору та сітчасті пальчатки, порівняли із луком Кім на Met Gala у 2019-му році. Мовляв, схожості додає ефект мокрого образу, який досягли, зокрема завдяки зачіскам.
Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала показ Valentino у компанії дочки. Обидві вбралися у тотал луки та охоче позували фотографам.