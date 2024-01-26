Кардашян у дірках з "мокрою" сестрою в срібній лусці попозували на модному шоу у Парижі

Тетяна Сухачова 26 січня, 15:30

Зіркова телеродина Кардашян-Дженнер часто з’являється разом на парадних хідниках та світських івентах. Не став виключенням і Тиждень моди у Парижі.

Як повідомляє The Daily Mail, Кім Кардашян, а також її мати Кріс Дженнер та молодша сестра Кайлі Дженнер відвідали показ Maison Margiela.

Для виходу Кім обрала чорну максі сукню з перфораціями та масивне кольє, тоді як її Кріс – більше класичне поєднання з чорного пальта, білої сорочки та шкіряних пальчаток.

Кім вигуляла ефектну сукню з перфораціями

Кім вигуляла ефектну сукню з перфораціями

фото getty images

Цікаво, що Кайлі, яка вбралася у леліткове міді сріблястого кольору та сітчасті пальчатки, порівняли із луком Кім на Met Gala у 2019-му році. Мовляв, схожості додає ефект мокрого образу, який досягли, зокрема завдяки зачіскам.

Кайлі надихалася образом старшої сестри з Met Gala?

Кайлі надихалася образом старшої сестри з Met Gala?

фото GETTY IMAGES
Як, на вашу думку, образи Кім та Кайлі схожі?

Як, на вашу думку, образи Кім та Кайлі схожі?

фото GETTY IMAGES

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала показ Valentino у компанії дочки. Обидві вбралися у тотал луки та охоче позували фотографам.

Читайте також:

Кардашян у спідньому власного бренду посвітила рельєфним пресом і соковитими стегнами

Ніколи не було, і ось знову: Кардашян вкотре підловили на фотошопі

Кардашян у нюдовому бюсті та лосинах завзято покачала ноги та сідниці. Фото

Кім Кардашян Родина Кардашян Тиждень моди дженнер

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів