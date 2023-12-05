Прозора сукня й трусики: дочка Мосс повторила її культовий лук з 90-х. ФОТО
Британська супермодель та легенда 90-х Кейт Мосс відвідала церемонію нагородження British Fasshion Awards, на якій того вечора також були присутні Амаль Куні та Памела Андерсон.
Для виходу Кейт обрала total black із нічогеньким розрізом до стегна та шлейфом.
Цікаво, що того вечора компанію моделі на заході склала дочка Кейт, Ліла. На відміну від зіркової сатусі, дівчина вигуляла відвертий образ, крізь який посвітила спіднім.
Цікаво, що це вбрання порівняли із луком самої Мосс з 90-х.
До речі, юна Ліла полюбляє відверті вбрання. Раніше, наприклад, вона красувалася у напівпрозорій мінісукні на хіднику Victoria’s Secret.
Нагадаємо, також того вечора на премії помітили сина Девіда та Вікторії Бекхемів Ромео. 21-річний юнак позував перед фотографами зі своєю дівчиною Мією Ріган.
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