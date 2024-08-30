54-річна Шиффер у маскулінному піджаку та самих колготках знялася для ефектного ч/б

Тетяна Сухачова 30 серпня, 12:45

Супермодель Клаудія Шиффер давно закінчила подіумну кар’єру, проте так само активно знімається у кампейнах та для глянців.

Однією з таких зйомок для Vogue Arabia манекенниця поділилася на своїй сторінці в Instagram. Шифер попозувала відразу для кількох версій обкладинок, а також знялася в елегантних луках для чорно-білих кадрів.

Клаудія Шиффер для глянцю

54-річна Шиффер на вересневій обкладинці Vogue Arabia

фото Kayt Jones
Супермодель Клаудія Шиффер на обкладинці

Обкладинку представили у кількох версіях

фото Kayt Jones

Шиффер для Vogue
фото Kayt Jones
Шиффер у білому костюмі

Фотосет, крім обкладинок, представили у ч/б

фото Kayt Jones
Манекенниця Клаудія Шиффер
фото Kayt Jones
Модель Клаудія Шиффер 2024
фото Kayt Jones
54-річна Клаудія Шиффер


фото Kayt Jones
Клаудія Шиффер у піджаку

Модель продемонструвала струнку фігуру

фото Kayt Jones

До речі, останнім часом у світі глянцю царюють супермоделі та манекенниці 90-х. Після появи легендарної четвірки: Наомі Кемпбелл, Лінди Євангелісти, Сінді Кроуфорд і Крісті Тарлінгтон на подіумі World Vogue, чимало світових брендів відродили співпрацю з топовими моделями минулих десятиліть.

Нагадаємо, раніше TabloID розповідав, як Клаудія Шиффер та інші легендарні блондинки змінилися за роки кар’єри.

Модель Клаудія Шиффер
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