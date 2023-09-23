53-річна Шиффер після тривалої перерви ефектно пройшлася подіумом і посвітила грудьми в зухвалому декольте
53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер ефектно пройшлася подіумом після 5-річної перерви. А на вечірці після модного показу вона зчинила фурор сміливим декольте.
Фото з модного показу Versace на Міланському тижні моди модель опублікувала у своєму Instagram.
Для виходу на подіум для Шиффер підібрали довгу сукню у м'ятно-зелених відтінках із сріблястими деталями з весняної колекції Versace.
"Мені ніби приклеїли її до тіла. Підходить мені як влита", - сказала модель про сукню для журналу Vogue.
Вона додала, що підтримує своє здоров'я та фізичну форму гарним відпочинком та заняттями спортом.
Приїхала на вечірку після показу Шиффер у стильній голубій сукні з вирізами та ремінцями на стегнах та у зоні декольте. Вона чудово підкреслила струнку фігуру Клаудії.
До речі, попри вік, фігура моделі Клаудії Шиффер залишається такою ж розкішною, як і раніше. Тож вона частенько тішить підписників своїми фотографіями у купальниках чи сміливих образах.