53-річна Шиффер після тривалої перерви ефектно пройшлася подіумом і посвітила грудьми в зухвалому декольте

53-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер ефектно пройшлася подіумом після 5-річної перерви. А на вечірці після модного показу вона зчинила фурор сміливим декольте.

Фото з модного показу Versace на Міланському тижні моди модель опублікувала у своєму Instagram.

Для виходу на подіум для Шиффер підібрали довгу сукню у м'ятно-зелених відтінках із сріблястими деталями з весняної колекції Versace.

Клаудія Шиффер та Джіджі Хадід Фото з Instagram Vogue

Реклама:

Клаудія з Донателлою Версаче Фото з Instagram Донателли Версаче

Фото з Instagram Клаудії Шиффер

Фото Getty Images

"Мені ніби приклеїли її до тіла. Підходить мені як влита", - сказала модель про сукню для журналу Vogue.

Вона додала, що підтримує своє здоров'я та фізичну форму гарним відпочинком та заняттями спортом.

Приїхала на вечірку після показу Шиффер у стильній голубій сукні з вирізами та ремінцями на стегнах та у зоні декольте. Вона чудово підкреслила струнку фігуру Клаудії.

53-річна Шиффер виглядає неймовірно Фото Getty Images

Фото Getty Images

До речі, попри вік, фігура моделі Клаудії Шиффер залишається такою ж розкішною, як і раніше. Тож вона частенько тішить підписників своїми фотографіями у купальниках чи сміливих образах.