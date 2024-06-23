Зради, сварки та вигода: журналіст у скандальній книзі про Бекхемів відкрив таємниці їхнього шлюбу
У Британії днями вийде нова скандальна книга про одну із найвідоміших пар світу - Девіда та Вікторію Бекхемів під назвою "Гроші, секс та сила. Будинок Бекхемів". Її написав журналіст Том Бауер.
У книзі Том відкрив таємні деталі подружнього життя відомого футболіста та дизайнерки, зокрема, заявив, що 49-річний Девід зраджував 50-річній Вікі протягом всього їхнього 25-річного шлюбу. А разом вони залишаються досі тільки через "бренд Бекхемів", який у тандемі вигідніший, ніж якби вони були окремо одне від одного.
"Можливо, у цій книзі немає нічого, чого б ми не знали, але все це в одному місці - це супер прокляття. Вікторія та Девід, мабуть, думали, що залишили все це позаду", - сказало джерело виданню Page Six.
Після виходу фільму про Бекхемів від Netflix, де подружжя згадало важкий період у своєму житті через ймовірну зраду Девіда з помічницею Ребеккою Лоос, вона заявила - що була далеко не першою жінкою, з якою мав стосунки футболіст.
У книзі перелічили їхні імена: модель Естер Каньядас, модель Селіна Лорі (вона стверджує, що мала інтим із ним у 2002 році), власниця салону краси Даніель Хіт (жінка каже, що займалася коханням з футболістом у іспанському маєтку Бекхемів).
А в 2017 році зірку футболу помітили з моделлю та ді-джейкою - леді Мері Чартеріс під час прогулянки у секретному клубі в Гластонбері. Тоді його веселощі закінчилися швидко - Вікторія прилетіла з Нью-Йорка й була дуже розлючена, адже її чоловік не відповідав на дзвінки, й вона відправила пошукову групу, щоб знайти його.
"За кілька секунд вони почали люту сварку. Старший син подружжя Бруклін виступав між ними в ролі миротворця", - йдеться у книзі.
Бауер також пише, що Девід загравав й до актриси Шарліз Терон.
"Вони не могли "відвести один від одного очей" на жеребкуванні Чемпіонату Світу -2010. Між ними був наелектризований простір", - пише автор.
Журналіст стверджує, що Вікторія ставала все нещаснішою у цьому шлюбі - рятувалася тільки пластичними операціями. Відповідно до книги, у шлюбі Бекхемів були моменти справжнього нещастя, з великою кількістю серйозних балачок про розлучення.
Нагадаємо, у липні цього року Девід та Вікторія Бекхеми святкуватимуть срібне весілля, хоча їм неодноразово пророкували розлучення.
Пара разом виховує чотирьох дітей: 25-річного Брукліна, 21-річного Ромео, 19-річного Круза та 13-річну Харпер Севен.
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