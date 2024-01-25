Шарлін 46: дружину князя Монако в день народження зазнімкували з чоловіком, дітьми та гігантським тортом

Марія Ткаченко 25 січня, 14:30

25-го січня княгиня Монако Шарлін святкує своє 46-річчя. Іменинницю, яка більше не веде власного Instagram, привітали у офіційному акаунті палацу.

"Із днем народження Її Світлість княгиню Шарлін", - ідеться в лаконічному дописі.

Шарлін виповнилося 46 років

Шарлін виповнилося 46 років

Фото з Instagram палацу князів Монако

На наступному опублікованому фото іменинниця з чоловіком та дітьми, Жаком та Габріелою, дивиться на свій торт.


Двійнята оцінюють свої сили

Двійнята оцінюють свої сили

Святкувати дружині князя Альбера ІІ, напевно, цьогоріч довелося скромненько. Адже якраз напередодні її дня народження спалахнув скандал навколо нотаток колишнього бухгалтера палацу, який викрив її марнотратство.

Читайте також:

Князенко та князівна Монако відсвяткували 9-річчя: палац оприлюднив ФОТО іменинників

Княгиня Монако в тепленькому монохромі за $4 тисячі покопала м'яча на стадіоні


княгиня монако

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів