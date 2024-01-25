Шарлін 46: дружину князя Монако в день народження зазнімкували з чоловіком, дітьми та гігантським тортом

25-го січня княгиня Монако Шарлін святкує своє 46-річчя. Іменинницю, яка більше не веде власного Instagram, привітали у офіційному акаунті палацу.

"Із днем народження Її Світлість княгиню Шарлін", - ідеться в лаконічному дописі.

Шарлін виповнилося 46 років Фото з Instagram палацу князів Монако

На наступному опублікованому фото іменинниця з чоловіком та дітьми, Жаком та Габріелою, дивиться на свій торт.

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Святкувати дружині князя Альбера ІІ, напевно, цьогоріч довелося скромненько. Адже якраз напередодні її дня народження спалахнув скандал навколо нотаток колишнього бухгалтера палацу, який викрив її марнотратство.





