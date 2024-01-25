Шарлін 46: дружину князя Монако в день народження зазнімкували з чоловіком, дітьми та гігантським тортом
25-го січня княгиня Монако Шарлін святкує своє 46-річчя. Іменинницю, яка більше не веде власного Instagram, привітали у офіційному акаунті палацу.
"Із днем народження Її Світлість княгиню Шарлін", - ідеться в лаконічному дописі.
На наступному опублікованому фото іменинниця з чоловіком та дітьми, Жаком та Габріелою, дивиться на свій торт.
Святкувати дружині князя Альбера ІІ, напевно, цьогоріч довелося скромненько. Адже якраз напередодні її дня народження спалахнув скандал навколо нотаток колишнього бухгалтера палацу, який викрив її марнотратство.
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