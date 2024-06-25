Княгиня Шарлін вигуляла елегантний лук за понад $3 тисячі на урочистому прийомі в Парижі. Фото

Княгиня Монако Шарлін – знана прихильниця люксових брендів. Вкотре вона продемонструвала свою любов до вишуканого вбрання під час урочистого прийому у Парижі.

Для виходу дружина князя Альбера, яка і раніше демонструвала образи на тисячі доларів, обрала чорний комбінезон із мереживною вставкою від бренду Elie Saab. Вартість такого складає $3650, але зі знижкою його можна придбати вдвічі дешевше.

Княгиня підкреслила струнку фігуру вишуканим вбранням фото з Instagram княжої родини Монако

Цікаво, чи придбала Шарлін цей комбінезон зі знижкою? фото з офіційного Instagram княжої родини Монако

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Цікаво, що дороге вбрання – це не єдине, на що витрачається княжа сім’я. Якось ЗМІ оприлюднили нотатки ексбухгалтера першої родини князівства. У них зазначалося, що князь Альбер тринькає солідні суми на утримання коханок та позашлюбних дітей, а також на проведення розкішних святкувань та вечірок. Натомість подружжя начебто приймало на роботу нелегалів, аби зекономити на візах.

Нагадаємо, раніше княгиня Шарлін демонструвала лук із пончо за 5,5 тисяч доларів.