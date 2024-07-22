Княгиня Шарлін у вишуканій асиметрії увінчала чоловіка картатою панамкою. Фото

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Князь Монако Альбер ІІ із дружиною Шарлін 21-го липня були присутні на старті 21-го етапу Тур де Франс у Монако.

Її Світлість для заходу вбралася в ефектний асиметричний топ від Elie Saab, білі брюки і взуття Gianvito Rossi на шпильці.

У якийсь момент 46-річна Шарлін вирішила додати кумедної родзинки до стриманого луку свого благовірного. Жінка надягла на голову 66-річного князя картату панамку, схоже, з мерчу велоперегонів.

Князь і княгиня Монако на Тур де Франс Скрін із Instagram

Нагадаємо, в гардеробі Альбера є і бейсболки, і панамки, і навіть шорти. Але носить таке князь лише на відпочинку.

Як відомо, в короля Великої Британії Чарльза є шорти для купання в ніжні квіточки.