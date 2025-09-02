Білик, Кароль, Зібров та інші: зірки 20-річчя отримають нагороди на святкуванні ювілею ТаблоID

Дорогі наші читачі! Вже зовсім скоро ТаблоID відзначатиме свій ювілей - 20 років. І вперше за роки існування ми вирішили роздати нагороди від редакції у чотирьох номінаціях.

10-го вересня в Києві співачки Тіна Кароль та Ірина Білик кожна отримають статуетки "Муза 20-річчя", а почесні звання "Діва 20-річчя" ми віддамо Монро і Світлані Вольновій.

Дмитро Монатік і Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) будуть нагороджені у номінації "Ритм 20-річчя", а "Парами 20-річчя" стануть Ольга Сумська з Віталієм Борисюком та Павло і Марина Зіброви.

Нагороди вже чекають на 10-те вересня

Ба більше, Павло Зібров ще й заспіває кілька своїх хітів наприкінці вечора. А Монро потішить нас запальним стендапом.



Генеральний партнер івенту Beehive Cosmetics, також захід підтримали LoraShen, NOVUS, Galicia та бренд Glenfiddich.

