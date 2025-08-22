ТаблоID 20 років: Кароль, Зібров, Монро, Єфросиніна та багато інших зберуться на святкуванні ювілею

ТаблоID - 22 серпня, 10:50

Так-так, вам не здалося. ТаблоID святкує 20 років, три з половиною з яких ми, як і всі українці, працюємо в умовах повномасштабної війни.

Попри постійну турбулентність і невпевненість у майбутньому, ми вирішили відзначити ювілей заходом під гаслом у нашому неповторному стилі: "Запалюй! Красуйся! Епатуй!".

Тож 10-го вересня о 18.00 в Києві ми зберемо наших зіркових друзів та читачів, аби згадати найкумедніші та найвизначніші події 20-річчя існування ТаблоID. А ще - роздати нагороди у 5 номінаціях: "Муза 20-річчя", "Діва 20-річчя", "Пара 20-річчя", "Ритм 20-річчя" та… одна номінація залишиться в секреті.

Протягом війни з 2014-го року ТаблоID висвітлює новини про публічних людей, які доєдналися до війська або активно йому допомагають. Тож важливою частиною нашого заходу стане зіркова панель, яку ми присвятимо темі креативу у благодійних зборах. Звучить дивно? Але саме креатив та нестандартний підхід часто допомагає артистам і медійним особам збирати мільйони на допомогу Силам оборони і тим, хто постраждав від війни.

Таблоід святкує 20 років

Приходьте святкувати разом із нами!

Маша Єфросиніна, Тіна Кароль, Монро, Світлана Вольнова, Павло та Марина Зіброви, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Дмитро Монатік, Ірина Білик, Джамала - це далеко не весь список зірок, які візьмуть участь у "ТаблоID20".

Також на вас чекає справжній ексклюзив: стендапи від головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої та невгамовної Монро.

І, як і на кожному івенті від УП, важливою метою проведення заходу буде збір на допомогу воїнам, а саме - на дрони для 59 окремої штурмової бригади, яка воює на Покровському напрямку.

За музичну частину нашого свята відповідатиме неповторний і харизматичний Павло Зібров, який, до речі, стане лауреатом нагородження від ТаблоID.

Тож не зволікайте, купуйте квитки ТУТ і приходьте епатувати, запалювати і красуватися разом із нами.

Генеральний партнер Beehive Cosmetics, також захід підтримали компанія LoraShen та бренд Glenfiddich.

Дрескод - boho style long та етно.

Нагадаємо, минулого року ТаблоID яскраво провів свій перший за всю історію існування івент "Баляндраси", на якому відомі люди розповідали про свої факапи.

