ТаблоID 20 років: Кароль, Зібров, Монро, Єфросиніна та багато інших зберуться на святкуванні ювілею

Так-так, вам не здалося. ТаблоID святкує 20 років, три з половиною з яких ми, як і всі українці, працюємо в умовах повномасштабної війни.

Попри постійну турбулентність і невпевненість у майбутньому, ми вирішили відзначити ювілей заходом під гаслом у нашому неповторному стилі: "Запалюй! Красуйся! Епатуй!".

Тож 10-го вересня о 18.00 в Києві ми зберемо наших зіркових друзів та читачів, аби згадати найкумедніші та найвизначніші події 20-річчя існування ТаблоID. А ще - роздати нагороди у 5 номінаціях: "Муза 20-річчя", "Діва 20-річчя", "Пара 20-річчя", "Ритм 20-річчя" та… одна номінація залишиться в секреті.

Протягом війни з 2014-го року ТаблоID висвітлює новини про публічних людей, які доєдналися до війська або активно йому допомагають. Тож важливою частиною нашого заходу стане зіркова панель, яку ми присвятимо темі креативу у благодійних зборах. Звучить дивно? Але саме креатив та нестандартний підхід часто допомагає артистам і медійним особам збирати мільйони на допомогу Силам оборони і тим, хто постраждав від війни.

Приходьте святкувати разом із нами!

Маша Єфросиніна, Тіна Кароль, Монро, Світлана Вольнова, Павло та Марина Зіброви, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Дмитро Монатік, Ірина Білик, Джамала - це далеко не весь список зірок, які візьмуть участь у "ТаблоID20".

Також на вас чекає справжній ексклюзив: стендапи від головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої та невгамовної Монро.

І, як і на кожному івенті від УП, важливою метою проведення заходу буде збір на допомогу воїнам, а саме - на дрони для 59 окремої штурмової бригади, яка воює на Покровському напрямку.

За музичну частину нашого свята відповідатиме неповторний і харизматичний Павло Зібров, який, до речі, стане лауреатом нагородження від ТаблоID.

Тож не зволікайте, купуйте квитки ТУТ і приходьте епатувати, запалювати і красуватися разом із нами.

Генеральний партнер Beehive Cosmetics, також захід підтримали компанія LoraShen та бренд Glenfiddich.

Дрескод - boho style long та етно.

Нагадаємо, минулого року ТаблоID яскраво провів свій перший за всю історію існування івент "Баляндраси", на якому відомі люди розповідали про свої факапи.