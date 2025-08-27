Павло Зібров виконає свої хіти на святкуванні 20-річчя ТаблоID

Уже зовсім скоро, 10-го вересня в Києві відбудеться святкування нашого ювілею - 20-річчя ТаблоID.

І за музичну частину заходу відповідатиме неповторний Павло Зібров.

До того ж, артиста разом із дружиною Мариною ми нагородимо званням "Пара 20-річчя".

Павло і Марина Зіброви разом уже понад 30 років. Про їхню історію кохання читайте тут Фото @alex_demydenko

Павло Миколайович виконає кілька хітів. Звісно ж, не обійдеться без "Хрещатика" і "Червоної рути".

Особливою піснею стане "Жінка, що кохаю я", яку артист завжди присвячує своїй коханій дружині.

