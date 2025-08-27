Павло Зібров виконає свої хіти на святкуванні 20-річчя ТаблоID
Уже зовсім скоро, 10-го вересня в Києві відбудеться святкування нашого ювілею - 20-річчя ТаблоID.
І за музичну частину заходу відповідатиме неповторний Павло Зібров.
До того ж, артиста разом із дружиною Мариною ми нагородимо званням "Пара 20-річчя".
Павло Миколайович виконає кілька хітів. Звісно ж, не обійдеться без "Хрещатика" і "Червоної рути".
Особливою піснею стане "Жінка, що кохаю я", яку артист завжди присвячує своїй коханій дружині.
Хто ще з зірок стане гостем ТаблоID20 - можна дізнатися ТУТ, а квитки на святкування придбавайте ТУТ.
Нагадаємо, минулого року на "Баляндрасах від ТаблоID" виступав гурт TVORCHI.
Приєднуйтесь до дискусії