Павло Зібров виконає свої хіти на святкуванні 20-річчя ТаблоID

Тамара Кудрявченко - 27 серпня, 12:15

Уже зовсім скоро, 10-го вересня в Києві відбудеться святкування нашого ювілею - 20-річчя ТаблоID

І за музичну частину заходу відповідатиме неповторний Павло Зібров.

До того ж, артиста разом із дружиною Мариною ми нагородимо званням "Пара 20-річчя". 

Павло і Марина Зіброви

Павло і Марина Зіброви разом уже понад 30 років. Про їхню історію кохання читайте тут

Фото @alex_demydenko

Павло Миколайович виконає кілька хітів. Звісно ж, не обійдеться без "Хрещатика" і "Червоної рути". 

Особливою піснею стане "Жінка, що кохаю я", яку артист завжди присвячує своїй коханій дружині. 

Хто ще з зірок стане гостем ТаблоID20 - можна дізнатися ТУТ, а квитки на святкування придбавайте ТУТ

Нагадаємо, минулого року на "Баляндрасах від ТаблоID" виступав гурт TVORCHI

Читайте також:

"Буде крута наречена": Зібров похвалився, якими статками наділив 28-річну доньку

"Режисер мого життя": Зібров у день народження коханої дружини адресував їй щемке зізнання

"Моя найбільша радість на землі": Зібров про любов до дружини і як змінилися їхні стосунки під час війни

Зібров
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів