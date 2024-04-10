"Коли кльово": Слава Дьомін вперше після розлучення натякнув на стосунки
Український ведучий і блогер Слава Дьомін вперше після розлучення привідкрив завісу особистого життя.
У своєму Instagram 39-річний ведучий показав руку загадкової незнайомки і букет, який, ймовірно, подарував обраниці.
"Коли кльово", - коротко підписав сторіс ведучий.
Слава Дьомін 13 років пробув у шлюбі з тренеркою Ксенією Міщенко. На початку 2021 року шоумен оголосив про розлучення. Колишнє подружжя виховує 13-річного сина Владислава, якого нещодавно звинуватили у крадіжці.
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