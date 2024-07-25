Шалене дитинство, зйомки в рекламі для геїв та хвороба доньки: відверті факти про Джої з "Друзів", якому виповнилося 57

Впізнали того самого Джої? Фото: Instagram

Серіал "Друзі" вийшов 30 років тому і приніс неймовірну популярність його головним героям. Зокрема, і Метту Леблану. Він зіграв кумедного Джої Тріббіані, який ніколи не ділиться їжею, намагається вивчити французьку та мріє стати відомим актором.

25 липня Метт Леблан відзначає день народження – йому виповнюється 57 років. ТаблоID розкриває відверті факти біографії актора, які точно вас здивують. Обличчям яких рекламних брендів був актор до популярності? Чому свого часу відмовився продовжувати кар’єру? Та яке має захоплення з дитинства? Усі деталі – далі.

Мотоцикли та акторство

Метт Леблан народився у штаті Массачусетс в родині офіс-менеджерки та механіка. Коли хлопчику не було й 10, його батьки розлучилися. Тому в дитинстві Метт нечасто бачив свого батька.

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Леблан був досить непосидючою дитиною. Через свій характер йому довелося змінити декілька шкіл. Згодом він вступив до технологічного коледжу і міг би стати теслею. Однак після першого курсу кинув навчання.

Метт Леблан в Інстаграм ділиться своїми особистими світлинами Фото: Instagram

Тоді ж майбутній актор шалено закохався у мотоцикли. А також мав пристрасть до стрибків з парашутом та фотографії. Але мама наполягла, аби він знайшов собі спокійніше заняття. Власне, таким стало акторство.

Зйомки в рекламі

Замість навчання Метт Леблан переїхав до Нью-Йорка, почав акторську кар’єру та подекуди займався моделінгом. Щоправда спочатку його справи йшли, як у Джої – ролі були незначними і з сумнівною перспективою. Так, свого часу чоловік позував для обкладинки Damron Travel Guide For Men (путівника для геїв).

Кращими справи були з рекламою. Його першою акторською роботою стала роль в рекламі про Конституцію США. Тоді Метту вдалося заробити аж 300 доларів. Після він пішов на курси акторської майстерності, аби краще опанувати професію. Згодом Метт знявся в рекламі кетчупу Heinz, джинсів Levi’s, чипсів Doritos та напою Coca-Cola.

Однак цей досвід не приносив ролей в кіно. Режисери продовжували думати, що Леблан – лише красиве обличчя і нічого більше.

За крок до "Друзів"

Першим телевізійним проривом Метта Леблана стала участь у телешоу TV 101. Він порівнював його із культовим серіалом "Беверлі-Хіллз, 90210" (на мінімалках, щоправда). Після цього актор отримав епізодичні ролі у серіалах "Нас десять" і "Одружені… з дітьми".

Красунчику Метту поки не щастило з великими ролями, але все було попереду Фото: Getty Images

У 1993 році Метту пощастило отримати роль у першому своєму повнометражному фільмі "Сірий лицар" про солдатів громадянської війни в США. Після Леблан з’являвся у відеокліпах Бон Джові, Тома Петті, Боба Сегера.

"Друзі" та слава

Кастинг до серіалу "Друзі" став справжнім щасливим квитком для іменинника. На той час його бюджет дорівнював 11 доларам, і чоловіку конче були необхідні гроші. Утім, і тут режисерам знадобився довгий час, аби переконатися, що перед ними не просто "гарненьке личко з реклами", а справжній комедійний актор. Вони обирали між Меттом Лебланом і Луїсом Менділором, який все ж з’явився у "Друзях" в ролі брата-близнюка Джої.

Актори серіалу "Друзі" у повному складі Фото: Getty Images

За 10 років роботи у "Друзях" його актори стали справжніми суперзірками. Свою роботу Метт називав найкращим досвідом і безмежно ним пишався. Ба більше – згодом він знявся у спінофі "Джої", хоч він був не таким тривалим.

Експерименти із французькою

Всі палкі прихильники "Друзів" пам’ятають, як Фібі намагалася навчити Джої французької. Звісно, в нього це виходило напрочуд погано, а от сам Метт Леблан прекрасно володіє цією мовою. Батько актора мав франко-канадське походження. А ще – ірландське, німецьке та англійське. Мама ж мала італійське коріння. Тому рахуйте самі скільки національностей змішалося в одному Леблані.

Пауза в кар'єрі

Після закінчення "Друзів" Метт зізнавався, що відчував себе трохи спустошеним: не було графіку, майданчику, постійної зайнятості. Декілька років він намагався зніматися, але у 2006 оголосив про паузу в кар’єрі. На це значним чином вплинула хвороба його доньки, про яку поговоримо згодом.

У 2011 році відбулося повернення Леблана на екрани. Він знявся у ситкомі "Епізоди". Згодом актор спробував свої сили у розважальному шоу Top Gear. А у 2016 році повернувся до комедії і зіграв головну роль у серіалі "Чоловік, який має план".

Тоді користувачі відреагували мемами на новину про те, що Метт Леблан буде вести автомобільне шоу Фото: Instagram

Любов до мотоциклів

До речі, про техніку. Метт Леблан назвав себе "автомобільним божевільним". У 2003 році він був ведучим мінісеріалу "5 найкрутіших речей", у якому брав інтерв’ю та їздив з мотоциклістами-конкурентами. А у вищезгаданому Top Gear став першим ведучим-небританцем.

Жінки Леблана

"Подруги приходять і йдуть, але моя мама завжди буде зі мною", - говорив колись Леблан.

Як і Джої, Метт був ще тим ловеласом. Він не пропускав жодної симпатичної спідниці у місті. Але ці походеньки припинала модель Меліса Макнайт, з якою актор зав’язав серйозні стосунки і вона у 2003 році стала його дружиною.

"Щодня я йду на роботу з пружиною в ногах. Це завдяки Мелісі та стабільності, яку я знайшов у нашій родині. Деякі мої друзі питають, чи не сумую за старими добрими часами. Вони сміються, коли я кажу їм: "Хороші нові дні - кращі",- зізнавався чоловік.

Перша і єдина офіційна дружина Метта Леблана Фото: Getty Images

Кажуть, що кохання живе три роки і пара підтвердила цю теорію. У 2006 році Меліса та Метт розлучилися, традиційно для знаменитостей посилаючись на непримиренні розбіжності.

Після Леблан почав зустрічатися зі своєю колегою з "Джої" акторкою Андреа Андерс. Але у 2015 році вони теж оголосили про розрив.

Під час роботи у Top Gear актор познайомився із телепродюсеркою Авророю Малліган. Вони закрутили роман, який протривав протягом шести років.

Найголовніше - донька

Метт Леблан уперше став батьком, коли йому було 36 років. Його дружина Меліса Макнайт у лютому 2004 року народила їхню спільну доньку Марину Перл.

Коли маленькій не було й року, їй діагностували рідкісне захворювання мозку, яке впливало на моторику. Перші дзвіночки були, коли Марині було 11 місяців і в неї почалися судоми. На щастя, за два роки стан дівчинки значно покращився.

Татусь навіть має на її честь татуювання у вигляді велосипедного ланцюга навколо правого біцепса, а над ним ім’я – Марина Перл.

Нагороди і відзнаки

У 1996 році він виграв в номінації за найкращий акторський склад у комедійному серіалі від Гільдії кіноакторів США. У 2000 році видання People внесло Метта Леблана до списку 50 найкрасивіших людей.

Погляд актора майже не змінився Фото: Getty Images

Також актор має дві нагороди People's Choice Awards як улюблена телезірка за серіал "Джої", та улюблений актор нового серіалу "Чоловік, який має план".

Ситком "Епізоди" приніс акторові "Золотий глобус", а саме шоу було номіновано на чотири премії Emmy.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року помер друг і колега Метта Леблана Меттью Перрі, який зіграв Чендлера у "Друзях". Усі актори зібралися разом, аби зробити спільну заяву.