Ярославська у боді виставила на камеру довгі ноги та показалася з новою зачіскою в осінньому Лондоні

Тетяна Сухачова 24 вересня, 17:00

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина, яка вже багато років мешка у Лондоні, поділилася осіннім контентом у своєму Instagram.

Це включає демонстрацію луку, оновлену зачіску та пару кадрів із відвертої фотосесії у боді.

Коилшня Олександра Ярославського

Осінній образ від Ярославської

фото з Instagram Марини Ярославської
Ексдружина Ярославського Марина
фото з Instagram Марини Ярославської

Марина Ярославська

Марина наважилася кардинально змінити зачіску у травні цього року. Нині вона, схоже, просто оновила зріз

фото з instagram Марини Ярославської
Марина Ярославська у фотосеісї

І трохи більш розкутіший контент

фото з Instagram Марини Ярославської
Марина Ярославська
фото з Instagram Марини Ярославської

До речі, Ярославська із тих, хто живучи за кордоном, більше уваги приділяє гламурному контенту, а не війні на батьківщині. Ба більше, вона полюбляє тусуватися із тамтешніми росіянами й демонструє це у соцмережах.

Нагадаємо, Ярославська також полюбляє відвідувати світові Тижні моди.

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