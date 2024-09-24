Ярославська у боді виставила на камеру довгі ноги та показалася з новою зачіскою в осінньому Лондоні
Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина, яка вже багато років мешка у Лондоні, поділилася осіннім контентом у своєму Instagram.
Це включає демонстрацію луку, оновлену зачіску та пару кадрів із відвертої фотосесії у боді.
До речі, Ярославська із тих, хто живучи за кордоном, більше уваги приділяє гламурному контенту, а не війні на батьківщині. Ба більше, вона полюбляє тусуватися із тамтешніми росіянами й демонструє це у соцмережах.
Нагадаємо, Ярославська також полюбляє відвідувати світові Тижні моди.
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