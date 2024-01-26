Ярославська в лосинах, кропкуртці та із сумкою за $2650 засвітилася на моді в Парижі

Тетяна Сухачова 26 січня, 12:00

Ексдружина харківськогго олігарха Олександра Ярославського Марина знову показалася на стрітстайлі Паризького тижня моди. У своєму Instagram вона поділилася луком, в якому відвідала шоу Elie Saab.

Для показу Марина обрала лук із легінсами та чорним топом, поверх якого накинула білу кропкуртку з імітацєю тваринної шкіри, а також білі чоботи. Доповнити образ колишня дружина Ярославського вирішила сумкою Bottega Veneta, яка на офіційному сайті коштує $2650 (близько 100 тисяч гривень).

Сумочка Марини коштує близько 100 тисяч гривень

Сумочка Марини коштує близько 100 тисяч гривень

фото з Instagram Марини Ярославської
35-річна Марина вбралася у зміїну шкіру для модного шоу

35-річна Марина вбралася у "зміїну шкіру" для модного шоу

фото з Instagram Марини Ярославської

Ярославська посвітила ніжками в лосинах

Ярославська посвітила ніжками в лосинах

фото з Instagram Марини Ярославської

Як відомо, на показі Elie Saab засвітилася також американська співачка Джей Ло. Її образ, щоправда, був значно святковішим.

Нагадаємо, раніше Ярославська красувалася в елегантному луці на показі Chanel.

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Тиждень моди

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