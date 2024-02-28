Концерт LP у Литві скасували після її появи в худі з російським триколором

Концерт американської співачки LP (Лаури Перґоліцці) у Литві скасували після її зустрічі з російськими фанатами і появи у мережі в худі з триколором.

Захід мав відбутися у місті Каунас вже 4 березня.

Про це повідомили на сайті lrt.lt.

26-го лютого в Instagram 42-річна виконавиця оприлюднила звернення, де подякувала російському фанклубу за худі з триколором. А пізніше каунаська "Жальгіріс Арена" оголосила про скасування концерту співачки.

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Як повідомляють на сайті, Ремігіюс Кнабікас, керівник Medusa Concert, спочатку заявив, що скасовувати концерт LP у Каунасі не планується.

"На якій підставі скасовується концерт? Тільки тому, що вона зустрілася з російськими фанатами? Очевидно, що такі дії не на часі і не до місця. Люди тут реагують бурхливо, але ви повинні розуміти, що американці живуть відсторонено, вони не розуміють нашої ситуації. LP не висловлювала жодної підтримки Росії, вона просто емоційно реагувала на нібито приємну історію", - прокоментував він для сайту tv3.lt.

Однак пізніше рішення щодо скасування таки було ухвалено.

"У "Каунас Жальгіріс" є чітка громадянська та ціннісна позиція - ми рішуче підтримуємо Україну. Разом з організаторами заходу ми прояснюємо ситуацію від учорашнього вечора, але, як ми і заявили вчора в соціальних мережах, наша позиція залишається твердою - концерт має бути скасовано", - наголосив Мантас Ведрікас, керівник відділу організації заходів "Жальгіріс Арени".

"Після підтвердження фактів ми разом з організаторами заходу Medusa Concert ухвалили спільне рішення про скасування концерту. Цим рішенням ми хочемо звернути увагу як LP, так і інших артистів, які планують заходи в Литві, що ми не потерпимо повідомлень на підтримку країни-агресора", - зазначив він.

Пізніше співачка записала відеовибачення для українців.



Нагадаємо, LP неодноразово виходила на сцену з українським прапором. У 2022 році у Варшаві вона залишила на одному із них автограф та напис "I love you Ukraine. You brave beautiful people".



