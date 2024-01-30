Королева Ранія на 62-річчя чоловіка показалася з ним у мінімалістичному кежуалі

30-го січня король Йорданії Абдалла ІІ відзначає 62-й день народження.

Із цієї нагоди його дружина королева Ранія ніжно привітала його у своєму Instagram.

Для зворушливих слів вона обрала фото, на якому обоє позують у лаконічних футболках. Її величність – у білій від Massimo Dutti, яку доповнила діамантовим намистом від бренду Chaumet. Тоді як іменинник – у темно-синьому поло.

"Кожен день з тобою – це благословення. З днем народження, Ваша величносте", – написала королева.

Для привітання Її величність обрала кежуальний портрет фото з Instagram королеви Ранії

Як відомо, королева Йорданії – знана модниця. Її неодноразово помічали у люксових брендах, а також у речах у традиційному стилі.

Нагадаємо, у попередньому матеріалі TabloID розповідав, як одягаються сучасні королеви.