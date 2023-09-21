Тиша в бібліотеці! Епічний "пчих" у присутності королеви Камілли та Бріджит Макрон потрапив на кумедне ВІДЕО

Британська королева-консорт Камілла 21-го вересня відвідала Національну бібліотеку Франції. Дружину короля Чарльза супроводжувала перша леді Бріджит Макрон.

Цей день, мабуть, назавжди запам'ятається одному з відвідувачів. Сердега примудрився гучно чхнути в присутності високих гостей, і це потрапило на відео.

"Будьте здорові, месьє! В Бастилію його!" Фото AFP з сайту Getty Images

"Тиша в бібліотеці!", - підписали його в офіційному акаунті британської монархії сммники, додавши смайлів.

Quiet in the library! 🤫🤧😆



Her Majesty has spent the morning with Madame Macron celebrating literacy and exploring treasures in the Bibliotheque Nationale de France… #RoyalVisitFrance pic.twitter.com/YnbJMa0olx — The Royal Family (@RoyalFamily) September 21, 2023

Нагадаємо, кілька років тому президента Еммануеля Макрона публічно осоромив його пес Немо, надзюривши в камін під час зустрічі хазяїна з міністрами.







