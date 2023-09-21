Тиша в бібліотеці! Епічний "пчих" у присутності королеви Камілли та Бріджит Макрон потрапив на кумедне ВІДЕО

Марія Ткаченко 21 вересня, 16:30

Британська королева-консорт Камілла 21-го вересня відвідала Національну бібліотеку Франції. Дружину короля Чарльза супроводжувала перша леді Бріджит Макрон.

Цей день, мабуть, назавжди запам'ятається одному з відвідувачів. Сердега примудрився гучно чхнути в присутності високих гостей, і це потрапило на відео.

Будьте здорові, месьє! В Бастилію його!

"Будьте здорові, месьє! В Бастилію його!"

Фото AFP з сайту Getty Images

"Тиша в бібліотеці!", - підписали його в офіційному акаунті британської монархії сммники, додавши смайлів.

Нагадаємо, кілька років тому президента Еммануеля Макрона публічно осоромив його пес Немо, надзюривши в камін під час зустрічі хазяїна з міністрами.

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