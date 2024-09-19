Ті самі прикраси і сукня: королева Нідерландів Максима вигуляла ніжний лук, в якому з'являлася у 2011 та 2021. Фото
Сучасні королеви можуть собі дозволити вбрання чи не всіх брендів світу. Проте це не означає, що у виборі гардеробу вони насправді вдаються до марнотратства чи дорогих образів.
Більшість з них мають звичку з’являтися в одних і тих самих луках по кілька разів. Серед них і королева Нідерландів Максима. Днями на урочистості в Гаазі Її Величність з’явилася у сукні від Valentino, яку демонструвала у 2021-му та 2011-му.
Цікаво, що цього разу, як і в обох попередніх випадках, королева використала ті самі ювелірні прикраси.
До речі, не лише Її Величність Максима вдається до подібних модних хитрощів. Дружина іспанського монарха королева Летісія також часто повторює свої попередні образи.
А от серед тих, хто не любить одну річ одягати двічі та залюбки тринькає гроші на люксові вбрання – княгиня Монако Шарлін. Майже кожен її вихід складається з одягу люксових брендів вартістю тисячі доларів.
Нагадаємо, більше про гардероби сучасних королев TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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