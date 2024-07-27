Княгиня Шарлін у Louis Vuitton, Тейген у вʼязаних мінішортах та королева Максима у кежуалі: видатні гості відкриття Олімпійських ігор у Парижі

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі офіційно відкрили літні Олімпійські ігри 2024 року. На грандіозну церемонію зібралося чимало зірок та політичних діячів.

Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін з'явилися на відкритті у компанії президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріджит Макрон.

Шарлін вийшла на червону доріжку у білому штанному комбінезоні від бренду Louis Vuitton, яке відшили для княгині на замовлення. Свій образ вона доповнила сріблястою сумочкою з шкіри алігатора від цього ж бренду за 37 тисяч доларів та босоніжками з закритим носиком на підборах від Gianvito Rossi.

Князь Монако Альбер з дружиною Шарлін (посередині) та Еммануель Макрон з Бріджит Макрон (по боках) Фото Eliot Blondet

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Церемонію відкриття також відвідали король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина, королева Максима. Вона була одягнута у чорний штанний костюм і білу футболку, а образ доповнила в'язаною сумочкою помаранчевого кольору та шарфиком в тон.

Король та королева Нідерландів вітають відкриття Олімпійських ігор Фото з Instagram Королеви Максими

Прийшов на Олімпійські ігри й французький актор Венсан Кассель зі своєю пасією, моделлю Нарою Баптістою.

Венсан Кассель ніжно пригорнув кохану для фото Фото Getty Images

На червоній доріжці засвітилася також 38-річна американська модель Кріссі Тейген з чоловіком, співаком Джоном Ленджендом та старшими дітьми: 8-річною Луною та 6-річним Майлзом. Кріссі була одягнена у в'язаний кардиган та ультра короткі шорти з високою посадкою кольору хакі.

Кріссі вразила образом на відкритті Олімпійських ігор Фото Getty Images

Були на церемонії відкриття й король Бельгії Філіп та його дружина, королева Матильда.

З монархів ще відвідали відкриття літніх ігор король Іспанії Філіпе VI та його дружина, королева Летісія.

Los Reyes asisten a la ceremonia inaugural de los Juegos de la XXXIII Olimpiada. #Paris2024



➡️https://t.co/ZWZFnzYYUl pic.twitter.com/jaxB5lrn0q — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 26, 2024

А от королева Данії Мері з'явилася на відкритті Олімпійських ігор у червоній шовковій блузі від Jesper Høvring, білих широких штанях ANDIATA та червоних туфлях на підборах від Valentino.

Нагадаємо, на відкритті Олімпійських ігор 2024 вперше за довгий час виступила важкохвора канадська співачка Селін Діон.